中国上市银行面临多重压力 需酝酿新增长动力--普华永道

路透上海9月21日 - 国际会计和咨询机构普华永道周三发布报告指出，在中国经济持续调整和利率下行的大环境下，今年上半年中国30家上市银行面临盈利增速放缓、息差收缩、不良贷款“双升”和资本充足率下降的压力，上市银行需酝酿新的增长动力。

报告称，从趋势上看，中国银行业的盈利增长持续面临压力，大中型银行个位数增长成为“新常态”，除了个别大型商业银行和股份制商业银行外，只有城商行仍能普遍维持两位数增幅。在盈利能力方面，如果剔除非常规交易事项利润以及新近上市银行盈利增幅较大这两项影响因素，30家银行盈利状况基本反应了当前经济情况的调整压力。

普华永道中国金融业主管合伙人梁国威认为，“虽然上半年各家上市银行采用多种方式不断加强清收和处置力度，使得不良贷款余额增长速度有所放缓。然而，新增不良贷款余额仍处于高位，且除了不良率之外，上市银行的关注类贷款率也普遍攀升，反映了资产质量风险仍需进一步观察。”

数据显示，国内30家上市银行上半年实现净利润7,744.52亿元，同比增长4.60%。从已披露不良贷款状况的29家上市银行来看，上市银行整体不良贷款率达1.66%，较2015年末升0.04个百分点。结合逾期和减值情况分析，6月末各家银行的逾期未减值贷款比率也普遍有所上升。

他提出，下半年上市银行不良贷款率或将继续恶化，各家银行应该采取多渠道、多样化的方式化解不良资产风险，包括不良资产证券化、不良资产收益权转让、与资产管理公司合作处置及债转股。

普华永道中国金融业合伙人王伟表示，尽管上市银行的盈利增长持续面临压力，但人民币国际化、“一带一路”等新一轮开放战略给银行业带来了发展机遇。随着中国企业“走出去”步伐的加快，市场对跨境金融服务的需求大大增加，中国银行业正在积极推进国际化经营，加快全球化布局，拓宽业务领域。 （完）