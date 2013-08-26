今年上市公司再融资已达3445亿元--证监会

路透上海8月26日 - 中国证监会发行部相关负责人日前表示，今年以来上市公司债券和股票再融资保持平稳增长态势，再融资总额达3,445亿元，同比增长23%。

上海证券报周一引述该负责人指出，其中上半年上市公司股权融资约1,816亿元，同比增长55%；公司债融资规模为1,629亿元，同比增长3%。

该负责人并对近日有关媒体报道的“上市公司再融资抽血A股，总规模接近2万亿”的说法进行了澄清，称2万亿元的统计口径并非仅为资本市场。

该负责人称，截至目前，除189家公司完成了总额3,400多亿元的再融资外；另外过会尚未发行的还有106家，计划融资额为2,427亿元；在审的则有108家，拟融资额约1,600多亿元。今年A股公司的股权融资近八成为非公开发行，家数则增长一倍多，受益面扩大。

该负责人还介绍了再融资审核的几类问题。他表示，审核重点包括投资决策论证不充分、募资投向披露不准确、利益输送以及变相短线交易等九大问题。今年以来被否决或自行终止、撤回的公司或多或少都存在这些问题。(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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