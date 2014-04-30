中国上市公司去年净利同比增逾一成--报载

路透上海4月30日 -据上海证券报周三报导，去年三季度中国一系列稳增长措施的“刺激”，让A股上市公司去年整体业绩较2012年明显改善，全年增幅一成以上；且剔除金融板块和“两桶油”后的净利润增幅依然能保持上述水平，较2012年（剔除后）下滑近一成有了明显改观。

2013年上市公司年报周二晚间全部公布。报导指出，截至周二晚10时30分，沪深两市2,519家上市公司已披露2013年年报，合计实现营业收入约27万亿元人民币，增长8.94%，净利润合计约2.26万亿元，增长13.75%。

报导称，去年三季度，上市公司整体业绩单季呈现了明显“反弹”，同比增长20%以上；虽然随着刺激效应的递减，之后四季度单季业绩同比增幅回落至13.2%，但依然保障了全年的业绩增长。

不过，需要指出的是，上市公司已披露的2014年一季报显示，首季整体业绩增幅继续收窄至10%以内，较去年第三、四季度的单季同比增幅，呈逐级下滑态势。未来，上市公司要保持良好的增长势头，显然面临一定考验。

报导指出，2013年上市公司业绩情况仍有可圈可点之处。最明显的是，多数企业的状况发生改变。2012年，全体上市公司整体业绩同比持平主要是依靠金融板块的支撑，在剔除上市金融企业和中石油、中石化后，实际净利润同比下滑近一成。但2013年，剔除上述企业的数据后，上市公司净利润依旧同比增长12.48%，同整体增幅相差不大。

此外，盈利公司占比情况也出现好转。在2,519家披露年报的上市公司中，有2,307家实现盈利，212家亏损，亏损面为8.42%，同上年基本持平。而盈利的2,307家公司中有1,327家公司实现正增长，占比57.5%，较上年的49.5%明显提升。

同整体业绩好转相呼应，多数行业情况亦得到改善。2012年，在28个行业大类中，业绩增长行业仅为11个，较2011年大为失色。2013年，业绩增长的行业达到20个，将近四分之三。电子、通信、非银金融等5个业绩增幅最高的行业，增速均在50%以上。

在去年二季度经济增速降至7.5%的低位后，中国政府“稳增长”和“调结构”并举，出台一系列稳增长的举措，包括加快城轨等基建项目的审批建设，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，研究确定促进贸易便利化措施等。（完）

(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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