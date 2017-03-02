中国创业板公司去年净利增近四成 为五年来最高水平--深交所

路透上海3月2日 - 据中国深圳证券交易所官方微信，603家创业板公司去年合计净利润达932.16亿元人民币，同比增长38.15%；合计营收增长34.46%。其营收和净利增速皆达到五年以来最高水平，净利增速五年内首次超过营收，显示创业板公司收入的质量和盈利能力得到进一步提升。

截止周二（2月28日），创业板公司均刊登了业绩快报或年报。深交所官微周三晚刊登统计数据称，创业板中具有高成长性的公司群体不断扩大，高成长性优势进一步体现。

数据显示，2016年度有83.9%的创业板公司实现营业收入的同比增长，75%的公司实现净利润的同比增长，皆高于2015年度相应比例，其中近三成公司净利润同比增长超过50%。

此外，去年379家战略新兴产业公司营业收入同比增长38.7%，计算机制造、软件和信息技术服务、医药制造这三个创新活跃行业的上市公司净利润同比分别增长48.5%、46.3%和39.5%，均超过创业板整体水平。

企业规模持续增长，出现了一批具有较大影响力的行业龙头企业。温氏股份(300498.SZ)、三聚环保(300072.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)等六家公司营业收入超过100亿元；温氏股份净利润达117.72亿元，占整个板块净利润总额的12.6%，另外有碧水源(300070.SZ)、三聚环保、蓝思科技等七家公司净利润超过10亿元。

借助并购重组，一批具有成长潜力和创新优势的创新创业企业进入上市公司体系。2016年创业板公司并购重组继续保持活跃态势，全年共有79家公司完成重大资产重组，这些公司2016年度营业收入和净利润增幅分别达64.5%和127.9%，明显高于创业板整体水平。

深交所周二晚间还发布统计数据，截止周二，834家中小板公司均披露业绩快报或年报。去年中小板公司实现平均营业收入35.92亿元，同比增长17.81%，实现平均净利润2.72亿元，同比增长32.56%，净利润增长率创出近五年的新高。（完）