中国上市公司停复牌新规最快下周公布 严控忽悠式重组--报载

路透上海5月17日 - 中国证券报周二报导，新修订的停复牌新规将最快于下周发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时，停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI指数扫除的一大障碍。

上交所有关人士日前表示，2015年1月和11月，上交所分别发布了《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》和《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》，上周该所对这两个规定进行了修订，并将于下周或者下下周发布新的停复牌新规，深交所也将同时发布。

2013年以来，国内并购市场异常活跃，同时，失败案例也急剧上升。在这其中，以推高股价等为目的的“忽悠式重组”不在少数。市场人士指出，停复牌已经被很多上市公司滥用，有的公司在公布重组预案并复牌后股价大幅上涨，大股东等相关方借机减持，随即宣布重组失败，还有的公司甚至通过反复进行“忽悠式重组”渲染重组预期，从而掩护大股东等相关方套利。

该市场人士指出，“这种随意停复牌、‘忽悠式重组’的行为不但扰乱了正常的市场秩序，还有内幕交易的风险。” 报导指出，停复牌新规将通过分阶段细化披露等手段加以严控。如果上市公司因涉及重大资产重组进行停牌，那么第一个月它需要披露重组标的的行业类型，如果第二个月和第三个月继续停牌，那么需要进一步披露重组标的的具体情况。同时，对于事前监管，上证所可能还会对停牌重组前的股东变动情况、前四大股东的情况有相应的监管要求。

上交所有关人士表示，“如果复牌后换了一个重组标的，那么我们就要回溯它当初披露的重大资产重组进展情况是否准确以及是否实际执行，如果有问题会采取相应的监管措施甚至稽查措施。”

A股公司停牌任意性是此次MSCI评审是否将A股纳入国际指数的一大障碍。在去年的年度审议中，MSCI提出A股市场三类改善要求，分别为资本管制、额度分配流程以及收益权分配等问题。今年4月，MSCI再次提出中国A股评估征询，在三类改善要求基础上，进一步提出A股公司停牌的任意性及境外设立A股衍生产品限制等问题。（完）