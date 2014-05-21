中国上市企业今年获利增幅料创四年最高

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透新加坡/香港5月21日（记者 李千仪/沈以文） - 2014年中国内地上市公司获利料较上年同期增长19%，创四年来最快增长，因消费、能源和工业板块的强劲增长推动整体获利上升。
今年企业获利增长要得益于中国政府的经济转型策略，政府正将经济由贸易推动型转为由消费拉动。2013年的企业获利报告显示，在消费品、原材料和信息技术公司的拉动下，1-12月企业获利增长13.8%，表现相当稳健。
非必要消费品、能源和工业板块合计占中国内地上市公司获利的约四分之一。汤森路透数据显示，2014年上述板块获利料分别增长42%、5%和44%。该数据根据分析师对逾1,500家沪深上市公司的预测计算得出。
“我们预计会表现稍好些的板块显然是消费领域。这是政府试图平衡经济发展的一大重点，”渣打银行驻新加坡的首席投资策略师Steve Brice表示。
这三个板块料录得自2010年以来最强劲的获利增长，其中不乏一些耳熟能详的企业，比如中国石油(601857.SS)(0857.HK)、中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)，以及烤鸭连锁店全聚德(002186.SZ)。
**投资消费板块**
汤森路透数据显示，像国航、深高速(600548.SS)、王府井百货(600859.SS)和美的集团(000333.SZ)等公司今年均料实现更好的获利增幅。
“消费者板块一直是经济长期的力量源泉，我们认为作为投资者，仍可以在这个市场上找到一些估值便宜的股票，”在华合格境外投资机构联伯(AllianceBernstein)投资总监Stuart Rae说。
不过金融和公用事业公司今年增长料放缓。中国经济增速放慢限制了银行放贷，而诸如调降上网电价等政府政策导致电力公司利润承压。
汤森路透数据显示，2014年金融板块净利料平均增长10.3%，这将是六年来最慢增速。该板块在内地上市企业中贡献超过一半的获利，工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国人寿(601628.SS)(2628.HK)(LFC.N)都位列其中。
“经济走弱料将抑制融资需求，进而给今年银行获利投下阴影，”华西证券研究主管曹雪峰说道。(完)
(编译 李春喜/艾茂林;审校 张明钧)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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