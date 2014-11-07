北大医药澄清董监事未涉及媒体报导的内幕交易等违规

路透上海11月7日 - 在北京政泉控股近日公开质疑北大方正集团及关联方涉嫌违规后，该事件的主角之一北大医药股份有限公司(000788.SZ)周五公告澄清，公司董事、监事和高级管理人员未涉及政泉指控的股票代持、内幕交易等违规行为。

北大医药还向媒体报导涉及的相关方面发出书面质询，相关方同意于下周四（13日）前给予回复，上市公司收到回复后将及时披露并于下周四前申请复牌。

中国证监会新闻发言人邓舸周四下午在新闻例会上亦表示，证监会已收到北大医药的相关举报，目前正在就举报事项进行核查。

2013年，北大国际医院集团将4,000万股北大医药转让给政泉控股，随后北大医药股价暴涨，政泉控股在今年7-9月抛掉大部分持股，获利3.55亿元人民币。不过，政泉控股近日公开发表声明，受让上述股份，是应北大方正集团要求代持的，北大方正部分高管涉嫌内幕交易。

中国证券报周五报导中提及，目前北大方正集团的官方表态为，政泉控股举报所指内容与方正集团相关高管个人绝无关系，所有资金从未流向任何方正集团高管个人及其关联帐户。

北大医药自周一午后临时停牌，此前最后一笔成交为17.45元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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