中国上市公司资产重组新规今实施 缩短重组冷淡期时间

路透上海9月9日 - 在向社会公开征求意见后，中国修订后的上市公司重大资产重组管理办法周五起发布并实施，证监会还修订并购重组规则，缩短上市公司终止重大资产重组后的“冷淡期”时间。

证监会官方微博显示，并购重组规则修订内容包括将终止重大资产重组进程的“冷淡期”由三个月缩短至一个月，即在终止重组进程后，上市公司应承诺一个月内不再筹划重大资产重组。若在三个月内再次启动重大资产重组的，应重点披露前次终止原因和再次启动的原因。

证监会还要求，并购重组的交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，若无法在首次董事会决议公告前取得相关批复或许可证书，应在重组预案中披露相关进展。

证监会指出，已公布重组方案但尚未经股东大会通过的上市公司，其董事会及中介机构应充分核查重组方案的合规性，出具明确意见后，方可提交股东会审议。

相对征求意见稿，正式发布的新规仅在少数条款做了一些更动。而本次新规的重要修订条款，例如重组上市认定标准、取消重组上市配套融资、延长相关股东的股份锁定期等，均未做变化。

证监会官方微博指出，本次修订，旨在扎紧制度与标准的篱笆，给“炒壳”降温，促进市场估值体系的理性修复，继续支持通过并购重组提升上市公司质量，引导更多资金投向实体经济。

按证监会此前发布的过渡期安排，在征求意见发布后，有八家公司的重组上市方案已提交股东会审议并获批准，这些公司的重组方案审核将适用原有规定。

在6月中开始征求意见以来，已有数十家上市公司因政策面变化，修改其重组方案或取消重组方案，最新案例即为扬子新材(002652.SZ)周五盘后宣布其终止资产重组，汽车经销商--永达汽车(3669.HK)的借壳上市计划失败。（完）