中国上市公司资产重组新规今实施 缩短重组冷淡期时间

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月9日 - 在向社会公开征求意见后，中国修订后的上市公司重大资产重组管理办法周五起发布并实施，证监会还修订并购重组规则，缩短上市公司终止重大资产重组后的“冷淡期”时间。
证监会官方微博显示，并购重组规则修订内容包括将终止重大资产重组进程的“冷淡期”由三个月缩短至一个月，即在终止重组进程后，上市公司应承诺一个月内不再筹划重大资产重组。若在三个月内再次启动重大资产重组的，应重点披露前次终止原因和再次启动的原因。
证监会还要求，并购重组的交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，若无法在首次董事会决议公告前取得相关批复或许可证书，应在重组预案中披露相关进展。
证监会指出，已公布重组方案但尚未经股东大会通过的上市公司，其董事会及中介机构应充分核查重组方案的合规性，出具明确意见后，方可提交股东会审议。
相对征求意见稿，正式发布的新规仅在少数条款做了一些更动。而本次新规的重要修订条款，例如重组上市认定标准、取消重组上市配套融资、延长相关股东的股份锁定期等，均未做变化。
证监会官方微博指出，本次修订，旨在扎紧制度与标准的篱笆，给“炒壳”降温，促进市场估值体系的理性修复，继续支持通过并购重组提升上市公司质量，引导更多资金投向实体经济。
按证监会此前发布的过渡期安排，在征求意见发布后，有八家公司的重组上市方案已提交股东会审议并获批准，这些公司的重组方案审核将适用原有规定。
在6月中开始征求意见以来，已有数十家上市公司因政策面变化，修改其重组方案或取消重组方案，最新案例即为扬子新材(002652.SZ)周五盘后宣布其终止资产重组，汽车经销商--永达汽车(3669.HK)的借壳上市计划失败。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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