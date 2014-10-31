上市公司前三季业绩增速放缓 新兴产业成亮点--报载

路透上海10月31日 - 中国沪深股市上市公司三季报披露完毕，中国证券报周五统计显示，前三季上市公司的业绩整体增速出现放缓，但新兴产业上市公司呈现出产品市场化加速、盈利能力提升的特征，成为A股公司业绩整体增速下滑背景下的亮点。

报导显示，2,532家上市公司前三季实现营业收入17.63万亿元人民币，较去年同期下降5%；实现净利润合计1.79万亿元，同比增长6.68%。

其中，新兴产业的业绩数据成为三季报的一抹亮色；新兴产业不仅体现在毛利率水平高，更加突出的是盈利能力整体大幅提升。

例如，智能交通概念公司三季报的平均销售毛利率高达36.15%，较去年同期的35.15%小幅上升，其中兼具数字地图、车联网和动态交通业务的四维图新(002405.SZ)销售毛利率达到83.10%。

“在经济处于新常态的情况下，经济增速可能出现持续放缓的过程，那么传统周期行业都会受到业绩的压力，反而是战略新兴产业有望实现业绩高增长,“报导引述长城证券分析师张勇指出。

新能源产业方面，前三季20家新能源概念公司实现净利润合计30.42亿元，去年同期则合计亏损3.43亿元；高端装备产业方面，前三季30家高端装备制造公司实现净利润合计177.41亿元，较去年同期的132.04亿元增长34.36%。(完)

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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