中国上市公司前三季净利同比增2.93% 中小创增速较快--报载

路透北京10月31日 - 中国证券报周一报导称，今年前三季度，中国A股上市公司整体净利润同比增长2.93%，其中超六成公司实现净利润同比增长；而中小板和创业板同期净利润增速继续明显领先主板。

报导援引数据显示，两市2,944家上市公司，前三季度净利润实现同比增长的占比为65%，其中增长幅度在100%以上的占比约为19%；而净利润同比下降幅度超过50%的占比约为13%。

分板块看，中小板公司特别是创业板公司经营业绩增长情况良好，而主板公司略有下降。中小板公司前三季度合计实现净利润1,439.14亿元，同比增长21.38%；创业板公司实现净利润617.59亿元，同比增长44.32%。

主板A股公司则合计实现净利润18,421.29亿元，同比下降0.44%。其中59%的公司前三季度净利润同比增长。

单从三季度来看，三季度公司营业收入比前两个季度的同比增长幅度都要高。数据显示，三季度当季，A股上市公司合计实现营业收入77,598亿元，同比增长9.27%，高于其二季度当季同比1.62%的增长幅度，也高于其一季度同比5.54%的幅度。

从归属母公司股东的净利润看，这些公司合计实现净利润6,905.16亿元，同比增长19.55%，大大高于其二季度同比下降5.97%的幅度，也高于一季度下降0.44%的幅度。

但三季度营收和归属母公司股东净利的环比增速则明显低于二季度。报导并援引业内人士分析称，这可能与上市公司及社会各界比较重视半年报有关，同时其半年度财务报告通常要进行审计，因此上市公司会将一些收入在半年报进行及时确认，从而提高二季度业绩。（完）