中国上市公司前三季净利同比增2.93% 中小创增速较快--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 中国证券报周一报导称，今年前三季度，中国A股上市公司整体净利润同比增长2.93%，其中超六成公司实现净利润同比增长；而中小板和创业板同期净利润增速继续明显领先主板。
报导援引数据显示，两市2,944家上市公司，前三季度净利润实现同比增长的占比为65%，其中增长幅度在100%以上的占比约为19%；而净利润同比下降幅度超过50%的占比约为13%。
分板块看，中小板公司特别是创业板公司经营业绩增长情况良好，而主板公司略有下降。中小板公司前三季度合计实现净利润1,439.14亿元，同比增长21.38%；创业板公司实现净利润617.59亿元，同比增长44.32%。
主板A股公司则合计实现净利润18,421.29亿元，同比下降0.44%。其中59%的公司前三季度净利润同比增长。
单从三季度来看，三季度公司营业收入比前两个季度的同比增长幅度都要高。数据显示，三季度当季，A股上市公司合计实现营业收入77,598亿元，同比增长9.27%，高于其二季度当季同比1.62%的增长幅度，也高于其一季度同比5.54%的幅度。
从归属母公司股东的净利润看，这些公司合计实现净利润6,905.16亿元，同比增长19.55%，大大高于其二季度同比下降5.97%的幅度，也高于一季度下降0.44%的幅度。
但三季度营收和归属母公司股东净利的环比增速则明显低于二季度。报导并援引业内人士分析称，这可能与上市公司及社会各界比较重视半年报有关，同时其半年度财务报告通常要进行审计，因此上市公司会将一些收入在半年报进行及时确认，从而提高二季度业绩。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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