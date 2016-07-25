大智慧因虚增利润被罚款 董事长等五人被处五年市场禁入

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海7月25日 - 中国上海大智慧股份有限公司(601519.SS)上周六公告称，公司因虚增利润被处以警告及罚款，董事长兼总经理张长虹等五位责任人员被处五年市场禁入措施。随后张长虹辞去公司所有职务，即日生效。
张长虹为大智慧创始人和控股股东。公司公告称，张长虹的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会将尽快组织召开董事会会议，推举合适人选代行董事长职责。董事会将尽快完成聘任总经理和新任董事长的选举。
中国证监会官方微博上周五发布消息，大智慧在2013年通过承诺可全额退款的经营方式，以打新股、理财等为名进行营销，共计虚增2013年度利润逾1.2亿元人民币，证监会决定对大智慧责令改正、给予警告，并处以60万元人民币罚款；对张长虹等14名责任人给予警告，并处以3万-30万元不等的罚款，对张长虹等五人采取五年证券市场禁入措施。
大智慧上周五收报9.09元，过去一个月累计涨0.44%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。