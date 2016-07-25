大智慧因虚增利润被罚款 董事长等五人被处五年市场禁入

路透上海7月25日 - 中国上海大智慧股份有限公司(601519.SS)上周六公告称，公司因虚增利润被处以警告及罚款，董事长兼总经理张长虹等五位责任人员被处五年市场禁入措施。随后张长虹辞去公司所有职务，即日生效。

张长虹为大智慧创始人和控股股东。公司公告称，张长虹的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会将尽快组织召开董事会会议，推举合适人选代行董事长职责。董事会将尽快完成聘任总经理和新任董事长的选举。

中国证监会官方微博上周五发布消息，大智慧在2013年通过承诺可全额退款的经营方式，以打新股、理财等为名进行营销，共计虚增2013年度利润逾1.2亿元人民币，证监会决定对大智慧责令改正、给予警告，并处以60万元人民币罚款；对张长虹等14名责任人给予警告，并处以3万-30万元不等的罚款，对张长虹等五人采取五年证券市场禁入措施。

大智慧上周五收报9.09元，过去一个月累计涨0.44%。（完）