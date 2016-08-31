中国上市公司上半年净利下滑4.65% 创业板、中小板续领跑--报载

路透上海8月31日 - 上海证券报周三报导称，面对复杂的外部环境和经济增速下行压力，中国A股上市公司整体业绩仅现微幅下滑；作为“新生力量”代表的创业板、中小板公司则继续“领跑”，且势头强劲。

数据显示，两市2,929家上市公司今年1至6月共实现营业收入14.59万亿元人民币，同比微增1.47%（按可比口径）；合计实现净利润1.38万亿元，同比下滑4.65%，并未出现大幅跳水。

报导统计，剔除“两桶油”和金融板块后，其余上市公司上半年净利润为5,271.5亿元，同比增长7.31%。与2015年度下滑逾一成相比，呈现出明显的回升态势。尤其是中小板、创业板公司，业绩增幅继续领先。

据上证报统计，最能体现“新意”的创业板公司群体，今年上半年实现营收3,181亿元、净利润385亿元，分别同比增长33.09%、49.48%，两项数据明显超出整体水平，且增势强劲。

盈亏比例方面，有2,527家上市公司半年报盈利，402家亏损，亏损面比例13.72%，低于上年同期的14.95%。盈利公司中，1,450家盈利同比增长，占比达57.38%。

此外，下半年上市公司业绩走向亦引人关注。目前的数据显示，截至8月30日，发布前三季业绩预告的1,040家上市公司中，共有563家“报喜”（包含预增、略增和扭亏），占比54.13%。（完）