中国上市公司上半年净利下滑4.65% 创业板、中小板续领跑--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月31日 - 上海证券报周三报导称，面对复杂的外部环境和经济增速下行压力，中国A股上市公司整体业绩仅现微幅下滑；作为“新生力量”代表的创业板、中小板公司则继续“领跑”，且势头强劲。
数据显示，两市2,929家上市公司今年1至6月共实现营业收入14.59万亿元人民币，同比微增1.47%（按可比口径）；合计实现净利润1.38万亿元，同比下滑4.65%，并未出现大幅跳水。
报导统计，剔除“两桶油”和金融板块后，其余上市公司上半年净利润为5,271.5亿元，同比增长7.31%。与2015年度下滑逾一成相比，呈现出明显的回升态势。尤其是中小板、创业板公司，业绩增幅继续领先。
据上证报统计，最能体现“新意”的创业板公司群体，今年上半年实现营收3,181亿元、净利润385亿元，分别同比增长33.09%、49.48%，两项数据明显超出整体水平，且增势强劲。
盈亏比例方面，有2,527家上市公司半年报盈利，402家亏损，亏损面比例13.72%，低于上年同期的14.95%。盈利公司中，1,450家盈利同比增长，占比达57.38%。
此外，下半年上市公司业绩走向亦引人关注。目前的数据显示，截至8月30日，发布前三季业绩预告的1,040家上市公司中，共有563家“报喜”（包含预增、略增和扭亏），占比54.13%。（完）
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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