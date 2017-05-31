中国上市房企资产规模增速放缓 未来部分房企资金链或面临压力--中房协

路透北京5月31日 - 中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心近日联合发布研报显示，在房地产去杠杆的大趋势下，上市房企资产规模增速开始放缓，未来部分房企的资金链或面临较大压力。

中房网发布的名为《中国房地产上市公司测评研究成果报告》的研报显示，上市房企资产规模增速放缓。2016年末，沪深上市房企总资产均值为550.23亿元人民币，同比增长30.21%，增速较上年下降15.88个百分点；在港上市房企总资产均值为954.06亿元，同比增长8.39%，增速较上年下降7.01个百分点。

在抗风险能力方面，上市房企整体呈现出去杠杆走势，长短期负债指标均有所改善。从长期负债比率来看，2016年末，上市房企净负债率均值为84.56%，较2015年末下降11.53个百分点。从短期负债比率来看，上市房企流动比率均值为210.83%，较2015年末上升25.40个百分点；经营活动现金流继续改善，现金流动负债比率均值为7.63%，较2015年末上升5.13个百分点。

从盈利能力看，上市房企业绩改善盈利普遍增长，净利润率低位回升。2016年上市房企盈利能力绝对值指标仍延续了上升势头，且增速有所回升。上市房企净利润均值为18.75亿元，同比增长17.58%，增幅较上年提升11.44个百分点。

在发展潜力方面，2016年，房地产上市公司营业收入大幅增长，且各项指标增长率较上年也有所回升。其中，上市房企营业收入增长率均值为38.72%，同比增长17.84个百分点；净利润增长率均值为26.39%，同比增长25.61个百分点。

同时，上市房企多元拿地趋势不减，开发商在拿地方面除继续通过合作拿地规避风险外，大中型上市房企普遍加大了并购新增土地资源。

报告还指出，随着因城施策的调控路径逐渐展开，房地产信贷供给逐步收缩，房地产行业在去杠杆趋势下面临中期结构性调整。长期来看，2017年市场销售回款将承担企业偿还债务和新增开发投资的需求，房企的资金链将会面临较大的压力。与此同时，依赖大量融资激进拿地、销售回款能力较弱以及债务结构偏短期的中小型企业经营风险有所上升。（完）