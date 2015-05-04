去年主板与中小板创业板净利增速差异明显

路透上海5月4日 - 股市是经济的晴雨表，刚公布完的中国沪深上市公司2014年报显示，主板公司与中小板和创业板公司的净利增速差异明显，传统行业上市公司的业绩压力较大。

据上海证交所统计，沪市公司去年整体净利达2.06万亿元人民币，同比增长4.99%，但比2013年的13.06%增速下降逾8个百分点。而深交所统计数据显示，深市公司整体净利增速达8.43%，其中主板、中小板和创业板的增速分别为5.25%、12.09%、25.57%。

沪市公司的盈利能力有所减弱，去年净资产收益率达12.61%，同比下降1.3个百分点；而深市去年的毛利率达20.87%，同比略有上升，其中主板和中小板分别达19.37%和21.44%，同比小幅上涨；创业板持平于33.1%，继续保持较高水平。

从行业分布看，面临经济下行压力，沪市除个别行业外，多数行业的经营增长有所趋缓。例如金融、电力热力、信息技术服务、医药、建筑等行业净利虽然均实现10%以上增长，但增速较上年有所趋缓，汽车和房地产行业的业绩净利增速分别下降15个和5个百分点；采掘业业绩加速下行，净利同比下降21.48%，化工、煤炭和钢铁行业主营出现亏损。

深市传统行业经营业绩亦持续承压，有四个一级行业、14个制造业二级行业出现利润负增长，采矿业净利连续三年下滑，有色金属冶炼、黑色金属冶炼、运输设备制造、餐饮住宿等行业利润下降超过三成，石油、炼焦、化学纤维等行业去年出现亏损。

据上海证券报周一报导，随着年报与一季报业绩公布结束，投资者也由此迎来观察上市公司即时基本面的时间窗口。基于最新数据测算的上市公司滚动市盈率与之前广泛采用的动态市盈率出现不小变化。部分热点题材板块因盈利转佳，此前畸高估值态势有所缓和。更有少数行业基本面已进入价值投资者的“甜蜜区”。

在上市公司发布上年度年报与当年一季报后，可以计算上市公司从去年二季度到今年一季度的四个季度滚动市盈率，取代此前广泛使用的以2014年三季报为基期推算的动态市盈率，反映上市公司基本面及估值水平更为准确。

报导指出，两市A股整体滚动市盈率达22.8倍，较此前采用的21.8倍动态市盈率小幅走高。两市主板市场整体滚动市盈率则为18.8倍，也较4月底前计算的动态市盈率更高。不过，创业板和中小板上市公司在过去两个季度间盈利向好，其估值水平也有所回落，创业板整体滚动市盈率和中小板整体滚动市盈率分别为107倍和64倍，而此前其动态市盈率分别为126倍及71倍。

在不同题材板块中，风口中的“互联网+”题材估值依然高高在上，但近期的业绩增长使其市盈率的“惊人”程度有所缓和。例如，网络金融题材4月底前动态市盈率高达242倍，披露一季报后回落至193倍。网络安全题材估值从176倍下降到118倍。网络游戏题材估值从174倍下降到134倍。国产软件题材估值从240倍下降到131倍。

上述情况在蓝筹板块中也有相应体现，最明显的是券商股，券商连续两个季度净利同比增幅接近100%，4月末市盈率从原口径下的近60倍降至33倍。房地产板块市盈率则从42倍降至28倍。而传统的低估值板块如食品饮料板块，因过去两季度盈利增长不佳，行业估值从29.9倍升至33.7倍。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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