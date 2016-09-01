截止8月末发布三季报预告的沪深上市公司中预增占67%--报载

路透上海9月1日 - 中国证券报周四报导，截至8月末沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告，其中预计前三季度净利润增长的公司有729家，占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。

报导指出，在预计增长的公司中，有246家公司预计前三季度净利润同比增幅在50%以上，其中增长幅度在100%以上的有180家；在业绩下降的公司中，预计前三季度净利润至少下降50%的公司有81家，其中45家公司预计下降幅度超过100%。

此外深圳证交所周三发布的数据显示，深市已有838家公司对前三季度业绩进行了预计，有444家（占比52.98%）公司预计前三季度盈利且同比实现增长，其中165家公司预计同比增幅达50%以上。

据上海证券报稍早报导，数据显示，沪深两市2,929家上市公司今年1-6月共实现营业收入14.59万亿元人民币，同比微增1.47%（按可比口径）；合计实现净利润1.38万亿元，同比下滑4.65%。（完）