截止8月末发布三季报预告的沪深上市公司中预增占67%--报载

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月1日 - 中国证券报周四报导，截至8月末沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告，其中预计前三季度净利润增长的公司有729家，占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。
报导指出，在预计增长的公司中，有246家公司预计前三季度净利润同比增幅在50%以上，其中增长幅度在100%以上的有180家；在业绩下降的公司中，预计前三季度净利润至少下降50%的公司有81家，其中45家公司预计下降幅度超过100%。
此外深圳证交所周三发布的数据显示，深市已有838家公司对前三季度业绩进行了预计，有444家（占比52.98%）公司预计前三季度盈利且同比实现增长，其中165家公司预计同比增幅达50%以上。
据上海证券报稍早报导，数据显示，沪深两市2,929家上市公司今年1-6月共实现营业收入14.59万亿元人民币，同比微增1.47%（按可比口径）；合计实现净利润1.38万亿元，同比下滑4.65%。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。