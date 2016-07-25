中海油服上半年预亏84亿元 因大额计提资产减值损失

路透上海7月25日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(601808.SS)(2883.HK)周日晚公告称，因上半年大额计提资产减值损失等原因，公司预计上半年亏损84亿元人民币，而去年同期公司实现净利8.95亿元。

公告解释公司上半年预亏的原因是服务价格下降、工作量下降以及固定资产和商誉减值的影响，其中本次计提资产减值损失约为71亿元。

公告称，上半年国际原油价格继续低位运行，全球在石油勘探和生产领域的支出持续下降，全球油田服务行业持续低迷。进入二季度以来，公司大型装备使用率和作业价格进一步下降。公司预期油田服务市场的复苏更为缓慢，公司的部分固定资产和商誉出现减值迹象。

这次计提主要集中在2008年公司收购Awilco Offshore ASA的资产和商誉，其部分海外钻井平台的可收回金额低于资产的账面价值，中海油服为此计提固定资产减值准备约36.88亿元；另外，因钻井服务资产大幅下降，令资产可收回金额低于资产帐面价值及商誉，公司决定计提商誉减值准备约34.55亿元。

中海油服A股上周五收报12.51元，过去一个月累计上涨2.04%。（完）