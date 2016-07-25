中海油服上半年预亏84亿元 因大额计提资产减值损失

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海7月25日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(601808.SS)(2883.HK)周日晚公告称，因上半年大额计提资产减值损失等原因，公司预计上半年亏损84亿元人民币，而去年同期公司实现净利8.95亿元。
公告解释公司上半年预亏的原因是服务价格下降、工作量下降以及固定资产和商誉减值的影响，其中本次计提资产减值损失约为71亿元。
公告称，上半年国际原油价格继续低位运行，全球在石油勘探和生产领域的支出持续下降，全球油田服务行业持续低迷。进入二季度以来，公司大型装备使用率和作业价格进一步下降。公司预期油田服务市场的复苏更为缓慢，公司的部分固定资产和商誉出现减值迹象。
这次计提主要集中在2008年公司收购Awilco Offshore ASA的资产和商誉，其部分海外钻井平台的可收回金额低于资产的账面价值，中海油服为此计提固定资产减值准备约36.88亿元；另外，因钻井服务资产大幅下降，令资产可收回金额低于资产帐面价值及商誉，公司决定计提商誉减值准备约34.55亿元。
中海油服A股上周五收报12.51元，过去一个月累计上涨2.04%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。