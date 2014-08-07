中国湖北高院维持一审对刘汉的死刑判决

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月7日 - 新华社报导称，湖北省高级人民法院周四维持一审对刘汉、刘维的死刑判决。死刑判决将报请最高法院复核。
刘汉为原四川汉龙集团董事局主席，3月开始受审，5月被判死刑。
中共上周宣布对周永康进行立案审查。消息人士称，刘汉曾是周永康长子周滨的生意伙伴。中国媒体并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但曾提到刘汉崛起恰逢周永康担任中共四川省委书记之时。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：