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时事要闻 | 2014年 8月 7日 星期四 14:25 BJT

中国湖北高院维持一审对刘汉的死刑判决

路透北京8月7日 - 新华社报导称，湖北省高级人民法院周四维持一审对刘汉、刘维的死刑判决。死刑判决将报请最高法院复核。

刘汉为原四川汉龙集团董事局主席，3月开始受审，5月被判死刑。

中共上周宣布对周永康进行立案审查。消息人士称，刘汉曾是周永康长子周滨的生意伙伴。中国媒体并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但曾提到刘汉崛起恰逢周永康担任中共四川省委书记之时。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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