官媒称刘汉背后“保护伞”将公之于众

路透北京2月21日 -《人民日报》周五刊文称，中国将揪出刘汉犯罪集团背后的“保护伞”。本周，原四川汉龙集团董事局主席刘汉等36人，因涉嫌故意杀人和非法买卖枪支等多项罪名被检察机关依法提起公诉。

人民日报文章指出，刘汉集团之所以能坐大成势，一个很重要的原因就是当地一些党政和司法机关人员充当“保护伞”。

文章称：“其背后的保护伞也将随着案情的进一步审理而公之于众，并受到法律的严厉制裁。”

“无论什么人，无论有什么样的身份，只要触犯了法律，都会受到法律的制裁。”（完）

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