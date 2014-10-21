农业银行董事会提名刘士余为执行董事候选人

路透上海10月21日 - 在周一传出中国央行副行长刘士余将出任农行董事长后，中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)当日晚间公告，董事会提名刘士余为公司执行董事候选人。获董事提名是刘士余将来出任农行董事长不可或缺的一步。

农业银行将于12月5日召开股东大会，审议上述事项。按公司法规定，在提名董事议案获股东大会通过后，董事会将召开会议，在各位董事中确定董事长人选。

消息人士周一对路透表示，刘士余将先就任农行党委书记一职，经过必要的程序后，再出任农行的董事长。

8月31日，原农行董事长、党委书记蒋超良离任，赴吉林任省党委副书记。随即，蒋超良被任命为吉林省代省长。之后农行董事长和党委书记一直空缺。

刘士余现年53岁，毕业于清华大学。他在央行副行长任上，分管金融稳定局、金融市场司、条法司、支付司和部级协调等部门，之前历任中国人民银行银行司副司长、银行监管二司司长等职；在进入央行之前，他曾先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会、中国建设银行(601939.SS)。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。