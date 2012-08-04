刘翔受脚伤困扰--新华

路透8月3日电---据新华社周五发布的消息，刘翔的教练正因为刘翔脚伤未愈一事忧心忡忡。刘翔曾经在2004年雅典奥运会上获得男子110米栏金牌。

上个月的伦敦大奖赛期间，刘翔背部不适，为了避免造成严重後果，他选择退出了110米栏决赛。

新华社引用教练孙海平的话表示，刘翔正在受脚伤困扰。

“刘翔的肋部伤势已没什麽问题，但脚伤有些复发，我有些担心，”新华社引用了孙海平的话，当时他和刘翔刚从德国的训练地飞到英国希斯罗机场。

刘翔是中国最受关注的运动员之一，8年前他在雅典奥运会上夺得一枚金牌，但是在之後的2008年北京奥运会上，他因为脚伤而失去了在主场卫冕的机会。

刘翔是该项目的夺牌热门，但是他恐怕得面对来自古巴选手罗伯斯（Dayron Robles）的激烈竞争。罗伯斯是上届奥运会该项目冠军得主，同时也是世界纪录保持者。

“虽然有伤，我们信心很足的！不过，我还是有点担心，”新华社引用了孙海平的话。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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