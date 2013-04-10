中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京4月10日 - 新华社周三称，中国原铁道部部长刘志军因贿赂罪及滥用职权被正式起诉。
新华英文报导称，北京市人民检察院第二分院向北京市第二中级人民法院提起了上述诉讼，后者已经受理了该案件，并将择日审判。
2011年2月时任铁道部部长的刘志军遭免职务,2012年5月因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理. （完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)