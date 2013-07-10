中国考虑允许外资交易所在境内自贸区设交割仓库--消息

中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透香港7月10日 - 两位与政府有关联的消息人士周三透露，中国发改委(NDRC)正考虑允许外资交易所在自由贸易区设立商品仓库。
消息人士称，伦敦金属交易所(LME)预计将成为首个获批在上海自由贸易区建立交割仓库的外资交易所。
“发改委的确想把LME引入中国市场。”一位熟悉自贸区政策的消息人士说道。
中国上周正式批准在上海设立自由贸易区。消息人士指出，发改委正在制定新政的指导细则，以允许LME在上海和其它自贸区建立仓库。他要求匿名，因尚未被授权谈论相关事宜。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
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路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。
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