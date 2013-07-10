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中国财经 | 2013年 7月 10日 星期三 17:07 BJT

中国考虑允许外资交易所在境内自贸区设交割仓库--消息

路透香港7月10日 - 两位与政府有关联的消息人士周三透露，中国发改委(NDRC)正考虑允许外资交易所在自由贸易区设立商品仓库。

消息人士称，伦敦金属交易所(LME)预计将成为首个获批在上海自由贸易区建立交割仓库的外资交易所。

“发改委的确想把LME引入中国市场。”一位熟悉自贸区政策的消息人士说道。

中国上周正式批准在上海设立自由贸易区。消息人士指出，发改委正在制定新政的指导细则，以允许LME在上海和其它自贸区建立仓库。他要求匿名，因尚未被授权谈论相关事宜。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)

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