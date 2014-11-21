中国或超韩日成为液化天然气最大买家--Qatargas

路透巴黎11月21日 - 全球最大的液化天然气生产商--Qatargas的高管周五表示，若日本和韩国关于国内需求下降的预测正确，则中国可能成为全球最大的液化天然气(LNG)买家。

Qatargas的短线交易营销主管助理Iain Scott在于巴黎举行的CWC全球燃气峰会间歇如此表示。在该会议上，日本和韩国的企业预测这两国部分领域的需求在未来五年会下滑。

在被问及日本和韩国是否可能退出全球最大LNG买家地位时，Scott称，“他们是这样说的，这两国可能被中国取代。”

Scott还称，包括中国在内的其他地方有需求增长的机会。

Qatargas每年产能在约7,700万吨液化天然气。

东京燃气公司(Tokyo Gas)在大会上预测，最大的买家--日本需求到2020年可能降至6,000-7,000万吨左右，当前为约8,800万吨，而因核电站运营时间到期，需求到2030年可能还有再度增长潜力。

汤森路透旗下Point Carbon报导称，中国在截至2013年的前四年LNG进口一直以25%左右的速度增长，2013年中国进口达到约1,800万吨。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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