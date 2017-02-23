中国液化天然气需求激增 帮助缓解全球供应过剩

路透北京/新加坡2月23日 - 中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。

中国海关总署周四公布的数据显示，今年1月中国LNG进口量较上年同期增长39.7%，至344万吨。

这是单月进口量第二高，仅次于去年12月创下的373万吨的纪录高位。

2016年进口的急剧增长已推动中国超越韩国，成为全球仅次于日本的第二大LNG进口国。

LNG行业冀望中国不断增长的需求能够终结全球供应过剩局面。这种过剩情况已导致亚洲LNG现货价较2014年高位下跌近70%，降至每百万英热单位(mmBtu)6.40美元。

澳洲油气巨头Woodside Petroleum (WPL.AX)执行长Peter Coleman称，在中国需求上升推动下，LNG市场有望在2021-2022年左右实现供需平衡，较之前预期约提早一年。

“增长非常迅速，”Coleman周三在业绩发布会上告诉分析师。

除中国外，生产商希望南亚及东南亚地区需求的增长也能帮助吸收新增产量。(完)