中国液化天然气需求激增 帮助缓解全球供应过剩

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京/新加坡2月23日 - 中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。
中国海关总署周四公布的数据显示，今年1月中国LNG进口量较上年同期增长39.7%，至344万吨。
这是单月进口量第二高，仅次于去年12月创下的373万吨的纪录高位。
2016年进口的急剧增长已推动中国超越韩国，成为全球仅次于日本的第二大LNG进口国。
LNG行业冀望中国不断增长的需求能够终结全球供应过剩局面。这种过剩情况已导致亚洲LNG现货价较2014年高位下跌近70%，降至每百万英热单位(mmBtu)6.40美元。
澳洲油气巨头Woodside Petroleum (WPL.AX)执行长Peter Coleman称，在中国需求上升推动下，LNG市场有望在2021-2022年左右实现供需平衡，较之前预期约提早一年。
“增长非常迅速，”Coleman周三在业绩发布会上告诉分析师。
除中国外，生产商希望南亚及东南亚地区需求的增长也能帮助吸收新增产量。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 王兴亚/孙茉莉)
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