中国船企抢滩LNG船市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡8月5日（记者 Keith Wallis） - 中国船企计划投入大约100亿美元，在这个十年的剩余时间内建造新的LNG船，以推动国内低迷的造船行业进行重组，并确保本国的能源供应链。

中国船企建造LNG船，可提高本土企业建造高科技船舶的能力，对30年来主导大型天然气运输船舶供应市场的韩国和日本船企构成挑战。

据美国船级社（ABS）估计，中国将建造最多50艘LNG船向其港口运输液化天然气。到2020年底，全球范围内的LNG船预计会增加225艘，中国新增的此类船舶所占比例将超过20%。

依靠本土船企建造的LNG船，可让中国在供应链方面拥有更大的控制权，在造船业的高价值端占有更大份额。

“不论LNG船市场状况如何，中国都会通过自己的专门船舶项目来运输大量的货物，”新加坡运输及能源咨询公司BMT Asia Pacific的业务开发经理Andrew Bridson说。

全球船运业正在从30年不遇、长达五年的低迷期中走出，这让中国看到了开发科技建造更先进船舶的增长机遇。

去年中国当局出台了一项本土造船业发展规划，目标是在包括LNG船在内的全球高科技船舶市场占有四分之一的份额。

当前大约125艘LNG船及存储船订单中，有超过70%的订单流向韩国船企，譬如大宇造船 、三星重工业 等。

据船运业人士，随着美国、澳大利亚及俄罗斯的更多LNG工厂启动以满足亚洲庞大的天然气需求，预计还会有100艘LNG船订单在2017-2020年期间交付。

这些第二批的LNG船订单将会落入资历相对较新的船企手中，譬如上海的沪东中华造船（集团）有限公司、大连船舶重工集团有限公司等，这将是中国通过建造更多船舶进一步参与到LNG领域中的机会。

ABS全球天然气开发业务副总裁Bill Sember称，中国需要投入大约90-100亿美元，来扩大LNG船的队伍规模。

但一家韩国船企高管称，中国船企不太可能很快就开始从中国以外的市场获得订单，他们仍缺乏赢得国际买家的经验。

“中国船企只是在从本土的进口项目赢得LNG船（订单），”三星重工业营销规划团队的负责人Choe Young-keun。

“这种趋势不会改变，因为沪东中华是中国唯一有建造LNG船记录的船企，”他说。（完）