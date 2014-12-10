中国LNG荣景临近结束 中石化希望能脱手部分长期进口协议

图为中石化下属一家加油站旁的交通信号灯。 REUTERS/Bobby Yip

路透米兰/新加坡12月10日 - 消息人士称，中国国有能源大企业中石化希望能出售一些长期液化天然气(LNG)进口协议，因放缓的经济使得他们无利可图，这预示靠中国需求拉动持续五年之久的天然气荣景接近结束。

亚洲对天然气如饥似渴的需求，曾一度使得从澳洲到加拿大等国的生产商对天然气生产趋之若鹜，凭借中国进口飞涨的推波助澜，天然气在众燃料中一跃成为自本世纪初以来成长最快的一支。

不过正当长期计划的项目开始投入生产之际，中国经济增长步伐正趋于缓慢，这可能会抑制需求并拉低国内天然气价格，使得进口天然气无利可图。

能源咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)亚洲天然气研究主管汤普森(Gavin Thompson)表示，LGN受到抑制，市场充斥着太多供给。

分析师表示原油价格下滑是打压中国天然气价格的又一因素。油价自6月来已跌去40%左右。

“鉴于近期油价的疲势...中国近期调降天然气价格的可能性增加，这将是第一次下调。”Bernstein Research周二表示。

而且即便零售价格不会下调，恐怕亦无需进口，因国内天然气的高价格遏制了需求。

“经济增速的减慢以及国内较高的价格...正遏制需求，”顾问公司China Matters的主管Michal Meidan说道。

作为应对办法，中国希望在国际市场上出售LNG供货合同。由于LNG需求放缓且产出增长，国际市场已经供过于求，亚洲LNG价格今年已被腰斩，分析师预期明年还将再跌30%。

“正在与一家中国买家协商至少一笔买卖协议，目的地很灵活，包括在中国以外的港口，”一位参与从澳洲向中国运输LNG的消息人士说。

**进口规模空前扩张**

据知情咨询及交易人士透露，中国石化(600028.SS)正打算出售澳洲、也许还有巴布亚新几内亚的新增供应，因为对LNG空前的进口扩张规模越来越感到不安。自2006年以来就有11座LNG进口终端建成，此外还包括25个新建项目。

BP和中石化拒绝置评，但消息人士表示，除了将过剩船货拿到现货市场买之外，可供讨论的选择还包括将部分长期供应协议出售给其它公司。

三位行业消息人士称，中石化正在就出售一笔长期购买合同中的很大部分进行初级阶段谈判，这笔合同定于2015年开始，为期20年，每年向Origin Energy(ORG.AX)旗下Australia Pacific LNG购买430万吨LNG。

中石化于2011和2012年对Australia Pacific LNG进行投资，当时亚洲LNG现货价平均为14.8美元/每百万英热单位(mmBtu)，而现在还不到10美元。

该公司还可能出售在艾克森美孚(XOM.N)巴布亚新几内亚的每年200万吨过剩供应份额。中石化投资该项目是在2009年，当时LNG价格较低，但预计中国未来几十年的LNG需求将会增长。

**竞争激烈**

能源价格暴跌，可能让转售LNG变得很难，因为亚洲消费者也在争相出脱多余的产品，导致市场供应过剩。

消息人士表示，中石化正在研究办法，以在2016和2017年每年向BP出售至多100万吨产自澳洲项目的LNG。

虽然石油交易商--包括中国交易商通常都会在价格较低时增加长期储备，以防未来供应中断或价格上涨，但存储LNG的成本较为高昂，因为天然气必须仍以液化状态保存在超低温设备中，或者重新汽化后保存到加压气罐中。

LNG市场的下滑也可能结束中国能源企业进军该领域的竞赛。

中石化、中海油(0883.HK)、中国石油集团和中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)过去几年都大举投资LNG，以与日本和韩国的对手相竞争。日本和韩国仍是全球LNG两个最大的进口国。

“这是受企业争夺市场份额的推动，”Meidan称。

LNG进口商还面临其它燃料的激烈竞争，比如管道天然气、水力和火力发电以及国内页岩气生产。

“很难从价格上打败火力和水力发电，”一家LNG交易商称，“俄罗斯和中亚天然气管道即将投产，有朝一日中国的页岩气也将加入竞争行列。”

亚洲LNG现货和布兰特原油期货价格对比图表：link.reuters.com/bef63w

中国页岩气资源图表：reut.rs/1kK94H7

全球页岩气资源图表：reut.rs/1zWICgA

(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/许娜；审校 王洋)

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