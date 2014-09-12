分析师看中国8月贷款和M2数据（更新版）

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路透北京/上海9月12日 - 中国人民银行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，稍高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%，为年内次低，路透调查中值为13.4%。

央行数据并显示，8月末人民币贷款余额78.72万亿元，同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。

初步统计，2014年8月社会融资规模9,574亿元，比上月多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元。1-8月社会融资规模为11.77万亿元，比去年同期少7,843亿元。

主要数据:

--中国8月新增人民币贷款7,025亿元，路透调查中值为7,000亿元

--8月末M2同比增长12.8%，路透调查中值为13.4%

--8月末人民币贷款余额同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%

以下为市场人士的评论:

--民生银行首席研究员 温彬：

12.8%的M2增速虽然较上月有较大回落，亦低于13%全年目标，但当月货币市场利率仍较上月有所回落，反映当前货币总量还是比较宽松的。

新增信贷恢复正常，债券类融资较上月有所改善，信托贷款同比还在减少，预计未来一段时期，信贷仍是社融的一个主要渠道。

随着外贸顺差连创新高，未来数月外汇占款还会有一定增长，总体流动性不会出现大的问题。预计未来货币政策还是偏于定向宽松，料不会为了降低融资成本而采取全面降息降准动作。

--信达证券研究所宏观分析师 胡佳妮：

从社会融资上看，非标的部分还在收缩。银行贷款受存款的限制比较大，短期的贷款收缩的幅度较大。

7、8月份受存贷比限制，银行存款部分不足对其影响较大。近两个月小银行贷款可能将出现放贷困难的情况，小银行吸收存款能力差，贷款规模比较容易受到银行存款的限制。

但中长期贷款的规模还是可以的，主要收缩的是短期贷款部分，如果银行感觉风险加大，应该收缩中长期贷款部分，但近两个月短期贷款规模都是负增长。

--交通银行资产管理中心高级研究员 陈鹄飞：

在利率市场化提速、银行负债脱媒的大背景下，受居民存款搬家、企业有效需求乏力、商业银行风险偏好下降等多因素制约，8月中长期贷款余额同比、新增中长期贷款占比均继续萎缩，信贷投放“票据冲量”的现象依然明显。

就社会融资规模增长看，在“严监管、防风险，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险”的底线思维指导下，8月表内、表外融资规模均出现明显的同比少增局面。在当前中国经济“新常态”，宏观调控坚持结构调控、定向调控、精准发力的政策导向下，预计未来数月总体融资同比少增、债券及股票直接融资占比小幅改善的局面可能会延续。

--广发银行金融市场部外汇交易主管 黄毅：

当月外汇存款上升而外汇贷款减少，反映出市场上、企业层面看贬人民币的心态要比看升人民币的要明显一些，整体预期中性但还是略偏看贬人民币，体现在市场中的净结汇是偏少的，新增的一部分外汇流入比较多地转化为外汇存款了。对于本币资金面而言，由于净结汇规模不大，央行通过外汇占款提供的人民币就少了，市场通过外汇掉期把外汇存款转为人民币使用，这与当月掉期市场的表现是相符的。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

觉得跟预期的差不多，信贷7,000亿，算是恢复正常，但同比没有增长，今年信贷规模整体同比没有夸张；结构上看，中长期贷款占比还是较高的。

社融延续了下滑的节奏，主要反应在表外融资的收缩，跟非标监管加强和银行收缩信用都有关系；从两个月的融资数据综合分析，其规模的下降目前我认为主要是银行风险偏好下降而收缩信用导致的。其它还有两个原因，一是非标监管加强导致的表外融资规模下降，二是表内融资受存款脱媒和存贷比的制约，是供给端的收缩导致了有效需求的不足。

对于宏观经济，觉得总理有句话是对的，现在就业其实没啥问题。经济增长的目标可以适当放松的，允许平缓下行，不要成为政治负担。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

社融偏低，贷款算是恢复正常了，而且其中的企业中长期贷款也有改善，但是社融这个数据感觉上萎缩的快了点，信托贷款和票据的数据都在萎缩，M2增速这么低也跟这个有关，融资这么快的收缩，肯定对企业的现金流和债务压力都是比较大的，反倒是不利于防范债务风险的。

存款增长似乎更弱一些，但反过来说也是好事，银行缴准的压力小了，可以减轻资金面的压力。

政策方面，李克强总理刚刚做了继续定向调控的表态，不太可能马上就有明显变化，但是金融数据如果是这样，8月和9月的实体经济不会太好的，包括投资、工业增加值等，所以后面政策放松是大概率事件，可能会加码，只是个时间的问题。

--交通银行金融研究中心研究员 徐博：

社会融资总额低于预期，不到万亿元水平，其中新增信贷占比较高，说明在经济下行周期中，信贷起到了主要的逆周期调控作用，其余分项中，信托贷款仍在减少，显示非银行业表内融资活动的收缩，未贴现银行承兑汇票也缩减，有几方面因素，包括企业实际短期融资需求疲弱，承兑汇票占用资本额度及资金成本偏高，导致银行短期信贷额度有限等等。总体来说，整体经济活跃度仍较为疲弱，这和之前公布的PMI指数中的新订单和生产指数等下滑也是相符的。

8月广义货币M2增速下降至年内目标以下，且从本周总理言论判断，监管层应该比较认同该增速的回落，未来宏观调控仍将以结构性调整为基调，目前财政工具比较缺乏情况下，可能仍会通过国开行等途径实行定向宽松为主。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

新增贷款还是符合预期的，8月底M2低于预期可能是这月新增外汇占款的量不大、货币流通速度有所降低、以及央行前期投放的PSL部分到期所致。

我们预期短期货币政策还是将维稳，政策继续发力的支撑点一个在于经济增长速度可能低于预期，一个是CPI和PPI目前都是低位增长，但我们也应看到国内就业并未出现大幅下滑，综合衡量，预计政策不会大幅度放松，更多是运用定向调控工具。

--国海证券固定收益分析师 黄诗城：

数据总体符合预期。贷款算是恢复正常了，企业和居民的中长期贷款量均有2,000亿左右也算稳定，但是注意票据融资增长较多，还是略有一些冲规模的痕迹，贷款的有效需求可能还是不太足。存款比较低迷，M2增速不高也可以解释。

而在表外融资如预期低迷的情况下，社融的扩张也仍然不力，原本预期下半年缓慢回升，因为年中“用力过猛”现在反而出现了反复。

结合经济和物价数据来看，经济动力和有效融资需求都偏弱，物价也没压力，货币政策还是会偏向宽松的方向；但是管理层一直强调定力，估计年内还是不会有全面降息降准之类的大放松。对于债券市场，由于总理亲自预告了M2增速，市场应当已经充分调整了预期，影响不大。

--民生证券宏观团队:

8月社融低于预期，主因是地产继续低迷，同业创新活动放缓。

中长期贷款高位反映对债务存量的维系。票据融资继续高增长，实体融资需求不强，银行风险偏好下降，通过风险小、灵活性强的票据贴现完成信贷额度是主因。

实体融资需求放缓导致货币供应内生性收缩，M2和存款新增均低于预期。

预计央行仍将继续定向宽松，但总量宽松遥遥无期。

--澳新银行中国经济师 周浩：

挺正常的吧，社融低是大势所趋，央行也愿意看到这样的结果，表外转表内的趋势比较明显。

但要注意的是，之前有报导称新增贷款是最后一个礼拜才上来的，可能还是有一些窗口指导在后面，M2增速低跟社融规模偏低有关，从贷款数据看不应该下这么多，但今天的数据最起码可以缓解市场对M2增速大幅下滑的担忧。

政策主要还是定向调节，但我们也不排除降准的可能性，包括全面降准，尤其是在目前M2下来的情况下，但还是要结合经济数据的表现，明天的经济数据也很关键。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

贷款中票据融资占比仍然很高，票据冲量的特征明显，银行主动放贷意愿仍不强；社融的增速回落到接近15%的历史低位，表外融资的增长持续疲软，除了风险偏好较低和需求较弱之外，也有影子银行监管较严的影响；尽管贷款投放较多，债券发行规模也不小，但存款只增长了1000多亿，不排除有非标萎缩的影响。

总的来看，金融数据呈现出银行风险偏好偏低、实体经济需求偏弱的特征，经济仍然面临下行压力。

--广发银行高级交易员 颜岩：

8月新增贷款规模倒是不错，但社会融资规模同比少增不少。信托、委托、票据等表外资金需求明显下降，这与上游行业、房地产等融资需求下降有关。

M2同比增12.8%比较低，理财资金大量出表有较大影响。8月住户存款减少2,305亿，人民币存款只增加1,080亿。这种存款的“季节性”波动可能在9月份帮助M2大幅反弹。

金融数据整体上反映出实体经济对资金需求并不旺盛，表外融资需求下降。这种情况是“新常态”必须面对的局面。所以这不预示货币政策将有明显放松。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

按12.8%这样的M2增速来看，8月的社融和新增贷款整体看并不算差。不过从社会融资的结构上看，债券、股票和贷款这些标准化融资增势，要明显好于信托贷款等非标渠道。可以说是顺应监管层对非标业务管控的一个积极变化。

经济增长方面，按目前的节奏，四季度经济数据会较三季度好转。因为三季度主要是受去年同期较高的基数影响，而四季度不存在这个问题。

政策方面，年底前预计还是以定向的宽松为主，全面刺激的可能性很小，这已经几乎是市场共识了。当然其中不排除启动逆回购来调节流动性。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

货币融资回落，宽松料将延续。

1、8月新增融资总量9,574亿，同比减6,267亿，主要是未贴现票据同比少增4,168亿，委托信托贷款亦大幅萎缩1,000亿以上。

2、8月新增贷款7,025亿符合预期，其中企业短贷同比少增2,154亿，中长贷几无增长，居民贷款同比少增658亿。

3、8月M2增速大幅跌至12.8%，考虑到外占上升和财政存款季节性回落，M2大降或主因存款搬家理财超增，估算14年8月银行理财规模约达17万亿，8月人民币存款同比少增近7,000亿，制约居民和企业信贷投放。

4、货币融资回落，通胀降幅超预期，货币宽松料将持续。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：

M2增速低于预期，我们猜测更多来自央行对国开行的再贷款可能是三个月左右的短期资金，用以压低银行间市场利率、提供基础货币、降低流动性风险，由于资金到期导致M2回落。

目前银行风险偏好回落导致表内信贷意愿不足；信托、委托等表外融资压缩；券商资管、基金子公司等新兴融资渠道风险较高均可以倒逼央行进一步政策放松，通胀回落也创造了条件。

我们预计央行可能加大通过国开“宽信用”的力度，并可能对商业银行提供低息、较长期限再贷款，满足个人房贷，中小、新兴产业的融资需求。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

--中国国家发改委主任徐绍史称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

--中国央行上月末称，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

--中国银监会此前表示，拟对商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理，并警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险。 (完)

(发稿 中文新闻部; 审校 张喜良)

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