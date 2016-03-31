特写：大中华地区银团联贷连两季萎缩 受经济及汇率夹击

2010年11月10日，韩国首尔，图为美元和人民币纸币。 REUTERS/Lee Jae-won

路透香港3月31日 - 在中国经济放缓以及人民币汇率震荡的氛围中，大中华地区银团贷款规模连续第二季萎缩，与上年同期相比大减近49%至397.2亿美元。

相较于2015年第一季和最后一季的772.2亿美元和604.1亿美元贷款规模，大中华地区联贷市场活动明显下滑。

中国在去年成为亚太地区(除日本外)最大联贷市场。但今年第一季贷款量锐减将近78%至112.9亿美元。上年同期为510亿美元。贷款金额排名落居第二，交易案件数量减少70%至58件，2015年第一季为190件。

中国当局自10月起暂缓降息，选择其他宽松货币举措来压低融资成本，以提振经济成长。

然而，中资企业积极猎寻海外资产，应可成为未来数月的乐观理由。中国化工集团公司以430亿瑞郎收购瑞士先正达即是一大焦点，为亚洲企业最大手笔并购案。

“我们见到现在有更多私有中国集团及私募股权公司在海外收购资产。企业纷纷利用境内流动性充沛的机会。他们可以收购技术及专利，也能透过这些海外收购，在特定市场立足，”北京一家积极参贷银行的联贷业务人士称。

与先正达债务相关的202亿美元无追索权贷款案，已接近敲定，而与中国化工相关的300亿美元追索权贷款，预料将考验银行业者的胃口。

“第一季交易流量差，但从我们手上案子来看，第二季可望回升，”北京一大型中资商业银行的贷款人士称。“中国企业的跨境收购将推升今年及明年贷款需求。”

另一方面，香港是亚洲联贷市场少数亮点之一，持续受惠于中国海外扩张，香港是中国企业在海外融资金的首选地点。香港第一季联贷规模总计208.5亿美元，共有32笔交易，较2015年第一季的175.4亿美元增加19%。

第一季贷款案亮点，为中国信达资产管理从中银香港收购南洋商业银行而进行的超大规模390亿港元(50亿美元)融资。

渣打银行大中华及东北亚的银团贷款董事总经理兼地区负责人Lewis Wong表示，“我们已经收到那些有意在香港及海外收购资产企业的更多征询。”

中粮集团(香港)有限公司于2月签署了一笔4亿美元五年期贷款，用于支持收购新加坡来宝集团旗下的来宝农业有限公司(Noble Agri Ltd)。另外银行业者也正接洽中国光大以100亿港元收购位于香港湾仔的大新金融中心一案。

Wong称，“但与过去两年相较，我们见到内地企业离岸贷款减少，而这些离岸贷款以往一直是香港市场的主力。然而在中国降息及人民币贬值之后，这些借款人转向本地市场融资。部分借款人甚至用在本地市场筹得的资金偿还离岸贷款。”

**定价下滑**

借款市场的常客、特别是绩优企业，正利用银行业者寻求资产的渴望及流动性充裕的契机，以较去年更低的定价水准筹措资金。

具备准主权信用地位的香港铁路有限公司正入市寻求150亿港元(19.3亿美元)贷款，为近10年来首见。三年期贷款部份最高综合收益为63个基点，利率加码为54个基点，这创下2008年全球金融危机以来香港借款人在当地的最低利率水准。

中国电子商务巨擘阿里巴巴正在筹措多达40亿美元的五年期子弹式贷款，最高综合收益为123个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。

香港主要地产商--新鸿基地产2月签订一项150亿港元五年期银团贷款协议，年息率为香港银行同业拆息（HIBOR）加88基点，综合收益为103个基点；而在一年之前类似规模的案例综合收益为128个基点，利率为HIBOR加码113个基点。

渣打的Wong称，“能够以这么低的定价借到钱的借款人不多。我认为整体贷款定价进一步下滑的空间不多。”

在此同时，台湾第一季贷款减少，尽管去年一反本地区的下滑趋势，表现超越其他贷款市场。台湾第一季共有42笔交易，贷款额为75.8亿美元，上年同期分别为43笔贷款及总额80亿美元。

第一季最吸睛、同时也是最大一笔的贷款交易，为大富媒体股份有限公司的590亿台币(18亿美元)贷款，用于收购台湾最大有线电视业者凯擘股份有限公司的剩余20%股份。

大富媒体收购案获得监管机构的同意，但日月光提议收购竞争对手矽品24.71%股权一案则在3月底触礁。日月光为了此收购案而进行的300亿台币五年期融资也因此搁置。

在对台湾本地企业提供纯贷款业务利润微薄的环境下，收购融资明显具有更大吸引力。此外，台湾银行业者也担心对中国企业曝险过高。

台湾中国信托银行资深副总裁Phoebe Li表示，“我们对于向中国企业提供贷款采取更为保守态度，因民营企业违约数量增加，令银行业者感到不安。同时部分对中国国营企业贷款的报酬率甚至低于台湾企业贷款。”(完)