中国贷款基础利率筹建需汲取Shibor得失

作者 钟华

路透北京9月27日 - 中国央行刚翻过信贷利率管制历史，便推出贷款基础利率机制等举措，这有助于金融机构资产市场化定价的稳步推进，但该利率能否成为中国规模庞大且日益增长的信贷资产有效定价参考锚还待考量。

中国此前长期利率管制，尤其是仍对存款利率管制，以及部分中小金融机构缺乏定价能力，这让废弃贷款基准利率之后推出贷款基础利率似乎确有需求，也可能在一定时期和一定程度上发挥作用。截至8月末，中国金融机构贷款规模已近70万亿元人民币，同比增长14%。

金融机构规模庞大银团贷款，以及上海银行间同业拆放利率(Shibor)运作经验，使得筹建贷款基础利率亦有坚实的基础，一定程度上还有助于贷款转让市场的交易和定价，推进信贷二级市场的活跃和发展，并可能对其他资产定价形成参照。

欲浏览中国金融机构信贷等各种资产收益率走势图，请选点：link.reuters.com/pyt43v

据悉，信贷市场基础利率将由中国工商银行、农业银行、中国银行和建设银行，以及国家开发银行等10家主要银行每日进行报价，报价品种为一年期。

以此看，金融机构贷款基础利率，无疑将较央行此前制定的贷款基准利率，更能反应信贷供求关系的变化，并相应折射出中国经济活动冷暖，帮助市场各个参与主体进行决策，也使央行基准利率决策有相对可视的参照指标。

不过，投资者暂时不要对贷款基础利率发挥定价基础性作用寄予太高期望。也就是说，信贷基础利率对信贷供求变化的敏感性，以及和金融机构信贷产品定价参考的有效性，还有待检验。

根据央行公告，贷款基础利率将是金融机构对其最优质客户执行的贷款利率报价，这意味着中国金融机构贷款真实利率或贷款加权平均利率，将可能偏离贷款基础利率。

横向看，欧美市场也有类似的最优贷款利率机制，不过部分欧美大行对信贷产品的实际定价往往更多参照Libor，在此基础上加点。也就是说，从市场基础利率体系看，哪个指标能有效发挥对中国金融机构信贷产品的基础定价作用，需要市场本身来选择，最终选择结果可能是贷款基础利率，也可能是其他市场基础利率。

那么，中国央行能否比部分欧美经济体做得更好，有效发挥贷款基础利率机制对信贷市场实际定价的基础作用呢？对此，我们或许可以从央行致力于推进的货币市场基础利率--上海银行间同业拆放利率(Shibor)来观察。

Shibor为18家银行报价计算出的人民币同业拆出算术平均利率。尽管央行已连续七年不懈打造Shibor，但利率图谱显示，一个月以下品种走势仍主要追随银行间质押式回购利率，受市场回购利率指引；当前三个月以上品种报价，无论走势还是利率水平，都与市场实际利率水平存在较大的偏离。

鉴于市场偏长资金交易规模不大以及成交价格缺乏透明性，我们选取由中国51家商业银行报价计算出的路透票据转贴参考利率与Shibor三个月、六个月及一年期品种进行对比，可以看到六个月及以上期限Shibor明显失真。其中，一年期票据转贴参考利率较Shibor在今年6月曾高出400个bp，至本周五仍高出255个基点(bp)。

欲浏览中国Shibor与票据转贴参考利率走势对比图，请选点：link.reuters.com/qyt43v

三个月期以上Shibor品种与相应期限资产市场收益率波动不匹配，表明由中国央行主导的Shibor失真而缺乏定价的参考性，使得越来越多金融机构弃用Shibor为票据等资产定价。因此，正在筹建中的贷款基础利率集中报价和发布机制也需要吸取Shibor的教训。

当然，作为全球最重要的市场化伦敦银行间同业拆借利率(Libor)，也因巴克莱银行、花旗银行、汇丰银行等全球性银行涉嫌操纵而有失真丑闻；以前真实而敏锐反映短期资金价格走势的中国银行间质押式回购利率，今年6月以来因监管部门“关注”而较实际水平有偏低之嫌，但它们仍是反映市场基础利率水平的上佳指标。

进一步看，世界主要中央银行为应对全球金融经济危机，助力经济金融恢复，安抚投资者情绪和预期，维持低融资成本，纷纷采取对未来政策利率变化等进行指引，但这并没有使得短期Libor与政策利率出现过大背离。

同样的问题也可能存在于大额可转让存单(CDs)定价。目前央行仅拟在银行间市场推出同业CDs发行与交易，并没有扩大至针对非金融机构和高端私人客户，采取逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围的策略，这让寄望快速推进利率市场化的投资者有些许失望。

不过，尽管中国对存款利率依然实行管制，但如果仔细审视中国金融机构负债端，可以发现其市场化的定价规模已经较大，存款利率市场化的冲击可能也没有想象的大。毕竟，目前中国住户部门和单位存款仅占到金融机构表内负债规模的五成半。

更重要的是，中国金融体系的不断演变、理财等表外业务的蓬勃发展，已使更多负债端定价市场化。央行报告显示，2012年末，银行业金融机构表外业务余额近49万亿元，同比增长近20%；表外资产相当于表内总资产的36%。(完)

(审校 张喜良)

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