中国贷款利率下限有望完全放开 存款上限浮动或有限--报载

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月12日 - 中国利率市场化的推进进程或有新进展，进一步推动利率市场化方案已初步形成。中国证券报周五引述业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产品市场有望显着受益。
目前，这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案。同时，这个方案仍有进一步调整的可能。
上述报导指出，今年以来，中国利率市场化进程不断加快，但在存贷款利率等方面仍有较大推进空间。业内人士预计，此次方案重点之一将是对存贷款利率的调整。其中，贷款利率下限有望完全放开，但是金融机构存款利率浮动区间的上限浮动可能有限，不排除仍将执行基准利率的1.1倍的可能。针对大额长期存款的利率市场化可能将启动。
分析人士认为，由于目前贷款利率普遍上浮，完全放开贷款利率下限不会对金融市场带来重大冲击，所以利率市场化的下一个突破口是激活存款市场。监管部门应尽量减少对定期存款市场利率的干预，推动资金转向银行其他业务。预计银行针对理财产品市场的研发、推广等都将有进一步的发展。
报导援引多位专家表示，短期存款对利率上浮区间放开比较敏感，中长期存款比较稳定。未来可进一步扩大甚至放开中长期定期存款利率上浮区间，待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间，直至最终放开利率上浮区间限制。
国务院办公厅日前发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用。(完)
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。