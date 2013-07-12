中国贷款利率下限有望完全放开 存款上限浮动或有限--报载

路透上海7月12日 - 中国利率市场化的推进进程或有新进展，进一步推动利率市场化方案已初步形成。中国证券报周五引述业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产品市场有望显着受益。

目前，这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案。同时，这个方案仍有进一步调整的可能。

上述报导指出，今年以来，中国利率市场化进程不断加快，但在存贷款利率等方面仍有较大推进空间。业内人士预计，此次方案重点之一将是对存贷款利率的调整。其中，贷款利率下限有望完全放开，但是金融机构存款利率浮动区间的上限浮动可能有限，不排除仍将执行基准利率的1.1倍的可能。针对大额长期存款的利率市场化可能将启动。

分析人士认为，由于目前贷款利率普遍上浮，完全放开贷款利率下限不会对金融市场带来重大冲击，所以利率市场化的下一个突破口是激活存款市场。监管部门应尽量减少对定期存款市场利率的干预，推动资金转向银行其他业务。预计银行针对理财产品市场的研发、推广等都将有进一步的发展。

报导援引多位专家表示，短期存款对利率上浮区间放开比较敏感，中长期存款比较稳定。未来可进一步扩大甚至放开中长期定期存款利率上浮区间，待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间，直至最终放开利率上浮区间限制。

国务院办公厅日前发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用。(完)

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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