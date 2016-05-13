版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 17:30 BJT

中国央行：4月末外币贷款余额同比降幅扩至13.2% 外币存款余额降幅收窄

路透北京5月13日 - 中国央行周五公布数据显示，4月末外币贷款余额同比降幅走阔至13.2%，同期外币存款余额降幅则收窄至1.5%。

刊登在央行网站的数据显示，今年4月末外币贷款余额7,981亿美元，同比下降13.2%，当月外币贷款减少107亿美元，环比略扩。

4月末外币存款余额6,668亿美元，同比下降1.5%，当月外币存款增加9亿美元，比上月的107亿美元大幅减少。

数据并显示，4月跨境贸易人民币结算业务发生3,825亿元，直接投资人民币结算业务发生1,625亿元。4月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,138亿元、687亿元、756亿元、869亿元。

人民币空头又开始骚动了！离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。

调查显示，中国人民币空仓押注升至2月中以来最大，因担忧3月经济活动强劲回升的状况可能无法持续。4月迄今出炉的数据，以及工厂活动调查结果疲弱，显示经济前景更加低迷。

此前数据显示，3月末，外币贷款余额8,088亿美元，同比下降11.6%。3月份外币贷款减少80亿美元；3月末外币存款余额6,660亿美元，同比下降4.0%。3月份外币存款增加107亿美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐