中国央行：4月末外币贷款余额同比降幅扩至13.2% 外币存款余额降幅收窄

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国央行周五公布数据显示，4月末外币贷款余额同比降幅走阔至13.2%，同期外币存款余额降幅则收窄至1.5%。
刊登在央行网站的数据显示，今年4月末外币贷款余额7,981亿美元，同比下降13.2%，当月外币贷款减少107亿美元，环比略扩。
4月末外币存款余额6,668亿美元，同比下降1.5%，当月外币存款增加9亿美元，比上月的107亿美元大幅减少。
数据并显示，4月跨境贸易人民币结算业务发生3,825亿元，直接投资人民币结算业务发生1,625亿元。4月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,138亿元、687亿元、756亿元、869亿元。
人民币空头又开始骚动了！离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。
调查显示，中国人民币空仓押注升至2月中以来最大，因担忧3月经济活动强劲回升的状况可能无法持续。4月迄今出炉的数据，以及工厂活动调查结果疲弱，显示经济前景更加低迷。
此前数据显示，3月末，外币贷款余额8,088亿美元，同比下降11.6%。3月份外币贷款减少80亿美元；3月末外币存款余额6,660亿美元，同比下降4.0%。3月份外币存款增加107亿美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。