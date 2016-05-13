中国央行：4月末外币贷款余额同比降幅扩至13.2% 外币存款余额降幅收窄

人民币空头又开始骚动了！离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。