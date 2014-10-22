六成小微企业高利贷融资 超九成网贷利率水平超标--融360

路透北京10月22日 - 中国互联网金融公司--融360周三发布报告称，超过六成的中国小微企业融资的年化利率超过24%，相当于依靠高利贷融资。其中，P2P平台99%的融资产品超过年息24%的高利贷水平。

中国最高人民法院规定，民间借贷利率可以适当高于银行贷款利率，但上限不得超过银行同类贷款利率的四倍，超出部分的利息不受法律保护。目前，中国银行体系一年期人民币贷款利率为6%。

融360发布的中国小微企业普惠指数报告指出，统计范围内，98%的小贷公司和99%的P2P平台融资产品年化利率超过24%。P2P网贷平台平均年化收益率在14%至20%的占比达到51%。

“小贷和P2P对小微企业融资成本高，除了贷款客户资质不好外，这类金融机构资金成本高是主要原因。”融360CEO叶大清表示。

叶大清指出，从过去12月看，P2P网贷的贷款利率呈下行趋势，这主要由于网贷平台竞争和资金供给充裕。此外，因为资金成本较低，未来银行系P2P的贷款利率会低于行业平均水平。

按地域划分，报告表示，沿海地区及经济发达城市的金融机构对小微企业融资需求的满足程度较高。这主要因为该类地区产业呈现集群化发展趋势，集群内企业关系密切、信息充分，有效降低了单一企业的调研成本；同时，集群内企业的失信行为会影响其与关系企业的经济往来，违约成本较高。

对于商业银行目前执行房贷新政的情况，叶大清称，基于融360的调研结果，商业银行一线业务部门开始执行优惠利率的情况还不多，估计政策传导到一线部门还需要时间。

该公司此前发布的房贷市场报告显示，中国央行发布房贷新政后，多数银行已开始执行最新首套房认定标准，但房贷利率方面仍无大进展，具体细节正在制定中，预计在新政推动下四季度房贷市场有所宽松，9折优惠或是多数银行底线。

中国央行和银监会此前表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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