版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 27日 星期三 17:04 BJT

6月末中国小额贷款公司贷款余额9364亿元 江苏重庆“名列前茅”--央行

路透北京7月27日 - 中国央行周三称，截至6月末，全国共有小额贷款公司8,810家，贷款余额9,364亿元人民币，上半年人民币贷款减少40亿元。

央行网站发布的统计数据并显示，从地区分布来看，江苏和重庆小额贷款公司贷款余额位列前两位，分别为1014.7亿元、926亿元。两者合计占贷款余额总量的20.7%。

浙江、广东省位列其后，贷款余额分别为760.1亿元和651.6亿元。（完）

欲览详情，请点击央行网站链接： here

(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐