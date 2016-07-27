6月末中国小额贷款公司贷款余额9364亿元 江苏重庆“名列前茅”--央行

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京7月27日 - 中国央行周三称，截至6月末，全国共有小额贷款公司8,810家，贷款余额9,364亿元人民币，上半年人民币贷款减少40亿元。
央行网站发布的统计数据并显示，从地区分布来看，江苏和重庆小额贷款公司贷款余额位列前两位，分别为1014.7亿元、926亿元。两者合计占贷款余额总量的20.7%。
浙江、广东省位列其后，贷款余额分别为760.1亿元和651.6亿元。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。