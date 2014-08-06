数据观测：中国7月新增贷款和M2增速料季节性回落

* 公布内容: 7月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚8月15日

--调查结果ECONCN:

7月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 14.4 13.8-15.3 14.7 14.5 20

新增人民币贷款(亿元) 7,275 6,500-8,700 10,800 6,999 20

人民币贷款余额同比% 14.0 13.7-14.1 14.0 14.3 13

--数据要点:

路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投放。

交通银行报告认为，宏观经济企稳，政策及金融支持增强，推动社会潜在融资需求上升；而货币政策中性偏松，公开市场持续净投放格局，定向准备金率下调，调整存贷比考核口径及鼓励优化小微企业流动资金贷款管理等因素，也有利于信贷投放。

“政府多管齐下降低社会融资成本，定向宽松货币政策将维持，央行会继续加大支农支小再贷款和再贴现力度。”海通证券研报称。

对于新增人民币贷款环比下降，联讯证券报告称，利率市场化趋势对季节性因素产生夸大效应，使银行负债端产生较大波动。而存款侧的明显变化可能在当期对贷款形成负面影响，这或将是7月新增贷款下降的主因之一。

对于7月M2略降，交行报告称，M2增速受到去年同期基数较高影响，环比略有下降，但由于基础货币投放较多，货币乘数有所上升，7月末广义货币将保持较高增速。

申银万国证券报告认为，李克强总理多次强调尽管经济改善，但基础并不牢固。这决定了三季度政策仍将保持宽松。下半年，货币政策将呈现总量稳定、定向调控为主的特征，有效降低社会融资成本是重点。

此前，中国国务院常务会议提出多措并举缓解企业融资成本高的问题，指出加大支农、支小再贷款和再贴现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。

2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国8月将维持大型存款机构法定存款准备金率不变。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款

(亿元人民币) 余额 (同比%)

澳新银行 14.5 8,000 ~

德意志银行 14.5 7,000 13.9

中银国际 14.5 7,500 14.0

交通银行 14.5 7,800 ~

招商证券 14.8 7,600 ~

高盛 14.1 6,700 13.8

美银美林 14.6 8,700 14.1

中信证券 14.4 7,000 ~

国开证券 14.4 7,050 14.0

海通证券 15.0 7,000 13.9

花旗银行 14.3 6,870 13.9

民族证券 15.3 7,000 ~

华创证券 13.8 6,500 ~

兴业银行 14.0 7,500 13.9

华宝信托 14.6 8,500 14.1

华侨银行 14.2 7,000 ~

上海证券 14.0 8,000 14.0

申银万国 14.4 6,775 13.7

摩根士丹利 14.2 8,000 14.0

瑞银 14.3 7,500 14.0

注：~表示未提供预测数据。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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