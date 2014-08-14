国务院细化措施缓解企业融资贵 货币政策仍侧重定向宽松

路透北京8月14日 - 中国国务院出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

中国政府网周四刊登国务院办公厅关于缓解企业融资成本高问题的指导意见，实际上为7月23日国务院常务会议有关部署的具体实施方案。分析人士解读认为，未来货币政策料仍侧重于定向宽松。

指导意见还表示，要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为；并引导商业银行优化内部考核机制，适当降低存款、资产规模等总量指标的权重。

“指导意见更多的是强调通过定向放松的方式为棚户区改造、铁路、服务业、节能环保等重点领域和‘三农’、小微企业等薄弱环节提供有力支持，并无提及全面降息降准或者加大货币政策放松力度等提法，”中金债券团队在点评报告中称。

中金并指出，尽管7月货币信贷数据严重低于预期，但预计央行仍需要进一步观察未来1-2个月的数据来评判是否需要更大力度刺激，短期内不会因为一个月数据的异常波动而出台较大力度放松措施。

中国人民银行研究局副局长王宇日前曾撰文指出，解决中小企业融资难、融资贵问题，可以大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小企业依托中小企业股份转让系统开展融资，增加中小企业债务融资工具及规模。

“国务院是次提出一些降低融资成本的办法，但要解决这个问题还是要‘治本’，比如让低效率企业破产，消除对高效实体经济和小微企业的挤出效应，”民生证券宏观分析师李奇霖称，“否则即使现在控制了非标，缩短了融资链条，还是会有挤出效应，只是通过其它方式表示出来。”

他并指出，目前的另一个问题是企业扩大再生产的意愿比较小，现在不应该再给企业加杠杆，如果企业有很好的产生现金流的能力会自主加杠杆，外在被动强加杠杆的话，会推升负债率，利率中枢也越来越高。

**维持流动性平稳适度**

中国政府网刊登的指导意见指出，要保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施；适度加大支农、支小再贷款和再贴现的力度，并切实执行有保有控的信贷政策，对产能过剩行业中有市场有效益的企业不搞“一刀切”。

“继续实施稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具组合，维持流动性平稳适度，为缓解企业融资成本高创造良好的货币环境，”国务院称。

为了抑制金融机构筹资成本不合理上升，国务院则要求，加强银行同业批发性融资管理，高银行融资多元化程度和资金来源稳定性；并大力推进信贷资产证券化，盘活存量。

中金债券团队指出，有些措施内容涉及的部委很多，沟通和协调成本较高，如何有效执行和落实仍需要观察，例如缩短企业融资链条和大力发展直接融资，由于监管机构众多，市场分割，实际的方案可能要打一定折扣。

“而且很多措施可能涉及到比较长远的制度化规划，短期内未必能推出来，”中金称。

国务院还要求商业银行严密贷款资金流向，防止贷款被违规挪用，确保贷款资金直接流向实体经济；并加强对影子银行、同业业务、理财业务等方面的管理，清理不必要的资金“通道”和“过桥”环节，各类理财产品的资金来源或运用原则上应当与实体经济直接对接。

对于直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费项目，一律予以取消；严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等变相提高利率、加重企业负担的行为。

“从中长期看，解决企业融资成本高的问题要依靠推进改革和结构调整的治本之策，通过转变经济增长方式、形成财务硬约束和发展股本融资来降低杠杆率，消除结构性扭曲，”国务院称。（完）

(发稿 乔艳红/李贺; 审校 黄凯)

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