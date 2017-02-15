中国信贷投放将续受控 按揭贷款按月控增量未来规模料放缓

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月15日 - 中国1月新增人民币贷款创一年来新高，个人按揭贷款亦“高歌猛进”。业内人士表示，监管层将延续信贷投放的窗口指导，其中，对按揭贷款将按环比控增量，其未来规模料放缓。
央行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.03万亿元人民币，创一年来新高，其中住户中长期贷款近6,300亿，创去年1月以来最高。
“我们已经在限制额度了，现在放款都得和总行打请示，批复了才能放款，...反正一季度是要严控了。”某大行分行授信部人士表示。
值得注意的是，央行对个人按揭贷款的管控进一步趋严，加之持续出台的房地产调控政策，按揭贷款规模未来料将放缓。
此前有媒体报导称，央行要求银行控制一季度新增住房贷款总量和增速，但有大行总行相关人士称，“实际情况是管得更细，是以上月增量为基准限制放贷速度。”
“我们有分行因为同比增量多被监管部门约谈的情况，这其实是限贷政策出来之前就已经准入的，现在放出来而已。”他称，“这其实是去杠杆的要求，特别是控制利用杠杆资金的房地产投资需求。”
另一热点城市大行分行人士亦表示，个人按揭贷款此前曾直接叫停，之后有所放松但仍是每月只能投放很少一部分。
不过，有深圳银行业人士称，并未收到窗口指导，因为在严厉的政策调控下，当地房地产市场交易几乎冻结，“没啥成交了，...都没啥项目放款了。”
央行数据显示，1月住户中长期贷款虽为一年来新高，但占新增贷款比重降至31%，为去年2月以来低位。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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