中国央行贷款利率放开信号意义大于实际意义--中信证券

路透北京7月23日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，当前贷款及票据市场化的基础已基本形成，在信贷额度管制及贷存比等监管指标尚未放松的监管环境中，央行央全面放开贷款利率上下限的影响甚微。

在经济增速下行情况下，通胀反弹、资金面紧平衡及经济刺激预期升温是造成近期中长期利率产品持续走弱的重要原因。而在商业银行谨慎心态消除之前，利率产品市场表现均将偏弱。

**央行全面放开贷款利率管制**

当前贷款及票据市场化的基础已基本形成，在信贷额度管制及贷存比等监管指标尚未放松的监管环境中，全面放开贷款利率上下限的影响甚微。

但全面放开贷款利率的管制是自去年7-8月份利率市场化改革以来的重要推进，目的仍在于完全理顺资产价格的形成机制，此次贷款利率放开的信号意义大于实际意义。

市场此前预期央行可能将存款利率上浮空间拓展到1.2倍，仅放开贷款利率管制这一政策弱于市场预期，也表明监管机构在市场化改革方面犹疑颇多，对金融领域、尤其是银行体系风险有较大担忧。

**二季度经济增长延续下滑态势**

二季度GDP同比连续两个季度下跌至7.5%，季调后环比折年率为7.0%，尽管较一季度略有回升，但仍处于较低水平，表明经济仍然处于下行通道。

6月份工业增加值环比增速处于偏低水平，但较5月份并未明显恶化。

从需求面来看，下半年外需面临的不确定性较大，投资在短期内仍将是决定经济走势的首要因素。因此，在制造业投资没有起色的情况下，下半年经济增长将继续面临减速压力。

**市场研判和投资策略**

在经济增速下行的情况下，通胀反弹、资金面紧平衡及经济刺激预期升温是造成近期中长期利率产品持续走弱的重要原因。

并且，监管机构整顿理财产品及同业业务的“靴子”迟迟没有落地，且大趋势仍将是收紧此类业务，降低表外及影子银行风险。

在这种情况下，商业银行投资情绪总体上将是非常谨慎的，降杠杆、降久期、提评级是近期商业银行债券投资策略的首选。因此，在商业银行谨慎心态消除之前，利率产品市场表现均将偏弱。

现券策略方面，目前长期国债及金融债收益率已进入预测区间中部略偏上的位置，建议交易型机构在整体谨慎的操作框架下，可适当关注中长期利率产品的波段交易机会，但建议及时获利了结。

对配置型机构而言，中长期利率产品收益率走高将带来配置价值的提升，但需适当关注利率产品的供给压力及进入时点。 (完)

(整理 钟华; 审校 杨淑祯)

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