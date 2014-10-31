多家二三线城市国有银行执行认贷不认房新政--融360

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国互联网金融公司融360周五发布报告称，多家国有银行已在部分二三线城市实行房贷新政，规定不管名下几套房，只要还清贷款，再购房即可享受首套房贷利率政策。
报告调查的银行中，实行房贷新政的大行包括，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、邮储等多家国有银行，执行新政的地区有无锡、西安、珠海等二三线城市。
为扶持低迷的中国楼市，中国央行和银监会于9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。
具体到各家银行，报告表示，工行珠海分行和中行西安分行均在十月份执行了“认贷不认房”的政策：对已有一套住房并已经结清相应购房贷款的家庭，执行首套房贷款政策；对有两套及以上的住房并经结清相应购房贷款的家庭，执行最低四成首付比例。
此外，报告显示，10月30日，无锡地区的邮储银行、交行、农行、工行也已开始执行“认贷不认房”新政。
融360报告表示，自从9月房贷新政出台，各地分行需要在新政策的大框架下，结合当地房贷市场变化操作具体细则；而购房者虽然对新政执行翘首以盼，但也对本地银行是否有利好政策疑心重重。目前情况来看，国有银行的积极度明显高涨。
报告认为，在当地政府及央行的推动下，会有更多二三线城市无条件执行“认房不认贷”新政，但在具体细则上，银行会据各地区楼市具体情况，差别化执行首付比例和房贷利率政策。
国家统计局此前公布，1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%；同期房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。
路透根据国家统计局上周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌1.3%，此前曾连涨20个月；环比下跌1.0%，连续第五个月下跌但跌幅小于8月份的1.1%。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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