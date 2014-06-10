焦点：联保贷款缺乏核心风控 中国银行业支小需另寻出路

图为南京一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京6月10日 - 随着中国步入经济下行期和信贷风险暴露期，互联互保作为近年来银行业为小微企业授信的重要手段，仿佛一夜之间由普惠金融的创新之举，蜕变为火烧连营的烫手山芋。不愿被拖下水的银行亟需寻找替代措施来支持小微企业。

表面看来联保贷款能分散个体客户的信用风险，降低小微企业获得银行贷款的门槛。然而业内分析人士直指互联互保是一种应景式的“伪创新”，是小微企业客户没有足够的合适抵押物，而银行又缺乏有效的风控技术的产物。

华泰证券银行业分析师林博程认为，联保不仅在企业间形成火烧连营的风险，也把银行拉下水。如果一家银行由于企业经营恶化抽贷，为其担保的企业也有资金链断裂的危险，而向这些担保企业贷款的银行也受到牵连。

林博程称，用联保方式贷款的企业一般资质都不会很好，因此才会想到借用其他更优质的企业担保取得银行授信。此外，这类企业很多还在社会上通过民间借贷拥有大量高成本负债，又增加了风险的不确定性。

联保贷款则是指至少三家中小企业,自愿组成担保联合体,其中某一家企业向银行申请贷款后,联保体所有成员都需承担还款连带责任。

“联保是一种比较廉价的创新和风控解决方案，在系统性风险来临时，由于其较强的传染性，会放大银行生成不良贷款的风险。”一位券商银行业分析师称。

该分析师称，联保方式的使用，一方面源自国家扶持小微企业政策以及地方政府冲政绩的需要，给银行带来的压力；另一方面也是银行做大资产负债表的需求。同时，银行的人事调动周期短，主要负责人关注更多的是在任期内不暴露风险。

联保企业的相似性意味着其风险具有强相关性，以分散风险为出发点的互联互保本身即潜伏着“火烧连营”的隐忧，而且此类企业惯常多渠道融资，进一步拉高财务成本。

一位华中某股份行人士表示，互联互保的企业一般都‘知根知底’，或是在同一区域，或是在同一行业，因此具有比较强的风险相关性，容易出现行业性、区域性风险。

银监会此前在国新办记者会上发布的新闻稿称，当前经济总体运行平稳，但面临的下行压力仍然较大，反映到金融领域，融资结构不合理、资金配置和使用效率不高、中小企业融资难融资贵等问题依然存在。

**以时间换空间**

某位接近监管层人士透露，去年来地方政府连续出台支小举措，亦和银行及银监部门沟通，希望当地企业获得更多信贷支持。

上述接近监管层人士称，互联互保风险比较严重地区的银监部门强调的“用时间换空间”的底线思维，是要维持住局面，等待经济好转。而当地银行也根据企业经营状况，给资质比较好的贷款企业继续展期以及其他支持，帮助其渡过难关，同时要求此类企业增加抵押物。

“很多情况下，对同一企业贷款的银行不是一家。一家银行抽贷可能引起其他银行同样的行为。企业本来还可以维持经营，但遭遇银行集体抽贷，资金缺口迅速扩大，也就难以维系。”林博程指出。

不过，一位银行业人士也表示，银行和地方政府的沟通中，双方的利益有时不完全一致，各自守住的“底线”也不完全吻合。政府希望银行多出手救助地方企业，但对此银行需要有自己的规划。

“在处理联保问题上，银行要理性，把握商业化原则。对于通过联保方式授信的企业，银行要一事一议，看企业的具体经营和风险情况，也不能一味抽贷，对于目前爆发的联保风险，要有序退出。盲目抽贷会像人群踩踏一样，引发更严重问题。”曾刚表示。

林博程称，通过联保方式向银行贷款的小微企业，通常还有些民间高成本负债。这部分通过市场上其他主体融来的高成本资金可能也是压倒企业的“最后一根稻草”。因此，银行对打算支持的企业，会提供些廉价资金，用于置换中小企业的民间贷款、过桥贷款。

“银行对于救助的对象也会有所选择。除了判断其经营状况和过去的信用状况外，银行还会调查企业的高成本负债金额，选择更‘干净’的企业。”他表示。

银行有序退出联保危机还要允许银行业的风险缓释。一位长三角地区银行业人士称，目前银行业比较大的问题是要允许风险释放。现在暴露的风险并非今年才形成，而是近些年的累积。监管层应该给银行更多的不良容忍度，允许银行缓释不良风险。

“不良双降的提法是不合理的，应该让不良率和不良余额在一个合理区间变动，否则容易出现风险集中爆发。其实对于银行的不良率和不良余额，采取增量幅度控制即可。”该人士称。

中国银监会发布的2014年一季度商业银行主要监管指标情况表显示，一季度商业银行不良贷款率升至1.04%，为2011年二季度以来的新高。

银监会此前下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度。

**支小另寻出路**

经济下行周期，互联互保的缺点和由此引发的问题暴露无遗，难以再堪当银行为小微企业融资增信的“大任”。在国家大力倡导服务小微企业的大环境下，银行必须另谋出路，寻找平衡点。

“由于经济周期的波动，互联互保风险显露，短期内银行通过互联互保为中小企业授信的渠道会减少，可能转回抵押贷款为主，增加中小企业获得金融支持的障碍。”社科院金融所银行研究室主任曾刚表示。

对此，林博程认为，目前银行要做小微企业融资的话，需要政府托底，为小微企业提供担保。此外，央行的定向刺激政策也是一种方法，放一些专项额度，压低银行的资金成本，增加对小微企业的贷款支持。

“定向降准并非结构调整‘万能药’，无法改变金融机构惜贷，货币政策传导机制受阻的事实。”民生证券最新的研报认为。

一位业内人士表示，金融服务实体经济不只在于央行的货币供应，更在于银行的贷款投放意愿。货币供给正常的前提下减少惜贷发生，需要银行提升自身的风控水平。目前银行可以学习的先进风控模式有三种，一是量化客户经营情况的德国模式，二是提高企业违约成本的孟加拉模式，三是利用大数据等先进技术的阿里小贷模式。

阿里小贷利用互联网的云计算技术，通过数据采集和模型分析等手段，对小微企业的大量数据进行运算，根据小微企业在阿里巴巴平台上积累的信用及行为数据，对企业的还款能力及还款意愿进行评估。

中国央行周一宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

中国央行发布的2014年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，截至3月末，小微企业贷款余额13.7万亿元人民币，同比增长16.3%，占企业贷款余额的29.1%。今年一季度小微企业新增贷款5,609亿元，占同期全部企业新增贷款的30.5%。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/黄凯)

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