国务院称将合理设定小微企业流动资金贷款期限 不得随意抽贷断贷

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京7月27日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称，有针对性加强小微企业金融服务，缓解小微企业融资难融资贵；合理设定小微企业流动资金贷款期限，不得随意抽贷、压贷、断贷，并鼓励金融机构创新大额存单、可转换票据、集合债券等产品。
中央人民广播电台援引会议报导称，要适时完善配套措施，引导企业用好增值税抵扣机制，确保金融业税负只减不增。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。