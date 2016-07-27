国务院称将合理设定小微企业流动资金贷款期限 不得随意抽贷断贷

路透北京7月27日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称，有针对性加强小微企业金融服务，缓解小微企业融资难融资贵；合理设定小微企业流动资金贷款期限，不得随意抽贷、压贷、断贷，并鼓励金融机构创新大额存单、可转换票据、集合债券等产品。