6月中国新增信贷向好经济无近忧 短期政策宽松迫切性不强

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透上海7月15日 - 中国6月新增信贷和M2均优于预期，二季度和上半年6.7%的增长速度亦显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期内货币政策宽松的迫切性不强。
业内人士并指出，今年以来美联储升息预期和英国脱欧等外部变数明显增加，这给中国货币政策管理带来更多不确定性。若出现资金大举外流等影响流动性情况，不排除立即降准等来对冲。
中国人民银行周五公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%；6月新增人民币贷款1.38万亿元，高于1.04万亿元的路透调查中值。
国务院发展研究中心金融研究所王洋表示，本周“一是央行刚刚续做了MLF，规模也不小，虽然这个累积余额比较大，但也没有说一定需要用降准去替代这种说法，降准外的其他工具依旧可以继续使用。”
中国央行周三对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币， 利率与上期持平，操作规模远超当日1,270亿元的MLF到期量。
方正证券首席固收分析师杨为敩补充说，6月的金融数据比较稳定，从实体经济支撑程度来看，有支撑作用。货币政策未来小幅调整可能性大，三季度如果有降准也是对冲性降准，需要根据外汇占款来判断。
央行数据并显示，6月社会融资规模增量为1.63万亿，比上月多9,457亿元，比去年同期少2,091亿元。1-6月社会融资规模增量累计为9.75万亿，比去年同期多9,618亿元；上半年对实体经济发放的人民币贷款增加7.48万亿元，同比多增8,949亿元。
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当然，业内对近期货币政策走向也有不少不同的看法。
“经济数据总的来说还是比预期稍好，但投资还较弱，说明接下来增长动能还是不太理想。还是认为本月会降息，今年接下来还有2-3次降准的可能性。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩强调说。
中国二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。
另外，路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为236,307.53亿元人民币。据此计算，当月央行口径外汇占款减少977.27亿元。(完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn/
(采写 上海/北京中文新闻部；撰写 李宏薇；审校 杨淑祯)
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