中国10月新增贷款料明显回落

* 公布内容: 10月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚11月15日

--调查结果:

10月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 14.3 13.7-14.7 14.2 14.1 18

新增人民币贷款(亿元) 6,000 5,000-6,710 7,870 5,052 19

人民币贷款余额同比% 14.3 14.0-14.4 14.3 15.9 10

--数据要点:

中国三季度信贷投放步调略快、四季度银行信贷计划总体较低、行业不良压力有所上升、及央行重申信贷扩张压力等内外多方面限制因素，都对10月的贷款投放形成了一定约束。路透调查预测中值显示，10月新增贷款料较上月明显回落，而广义货币供应量(M2)同比增速则与上月基本一致。

接受路透调查的18家机构预测中值显示，10月末M2同比增速料为14.3%，较上月的14.2%略有上升；新增人民币贷款在6,000亿元，大幅低于上月的7,870亿元。

“按照全年信贷投放规模9万亿，以及季节性投放节奏来看，四季度月均投放规模不足6,000亿元，再考虑商业银行盈利的角度，预计10月新增信贷在6,000亿元。”招商证券报告称。

招商证券预计，四季度通胀继续上行，跨境资金月均流入规模小幅上升，因此四季度货币政策的空间有限；而且央行也认为近期贷款增速相对较快，以及在中周期的角度强调“防范系统性金融风险”的目标，其重要性甚至超过了“稳增长”，因此四季度投放规模难超预期。

“从宏观运行状况来看，年内经济有望保持良好态势，形成较强的信贷需求，但信贷投放节奏将略有放缓。预计第四季度新增贷款在18,000亿元左右，对应年末余额同比增速14.1%。”交行金融研究中心发布的报告称。

中国经济企稳回升，外贸状况改善，加之美联储很可能将QE(量化宽松)减量推迟到明年一季度，分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位。四季度，外生流动性补充将比较充裕。

在宏观经济保持适宜增长速度、与潜在增长率相协调，通胀水平稳定可控的条件下，交行预计，中国央行将在宏观审慎框架下继续实施稳健的货币政策，或通过被动或主动的公开市场操作适当回收流动性；同时，信贷投放或略有放缓。综合来看，维持全年M2增速约13.5-14%的判断。

“考虑到资本市场更活跃、强势人民币下外汇占款将继续多增，以及去年同期因理财出表带来的读数少增、基数偏低，预计（10月）M2同比增速可能大幅反弹。”兴业银行首席经济学家鲁政委称。

四位消息人士此前透露，在中国人民银行举行的公开市场一级交易商会议上，央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

总体来看，目前市场的整体流动性并不短缺，四季度外汇占款增长和财政资金投放又将提供更多扶助；而为了控制金融机构同业业务扩张，央行可能还是倾向于资金面维持紧平衡，但同时也将严守流动性底线，在资金面出现大幅波动时提供必要帮助。

2013年第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率依然维持不变预期。中国经济继续恢复致实现全年预期目标无虑，而财政资金逐渐大量投放和外生性流动性供给增加推动银行体系流动性短期改善，有助于缓解利率市场化及各类机构资产负债结构调整对债市形成的压力。不过央行近期中性略偏紧的货币政策操作倾向将限制收益率下跌空间。

以下为本次路透调查结果:

M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

(亿元人民币) 额 (同比%)

澳新银行 ~ 5,000 ~

中国银行 13.7 5,500 14.0

交通银行 14.4 6,000 14.3

美银美林 14.4 5,500 ~

国开证券 14.3 6,000 14.4

招商证券 14.2 6,000 ~

花旗 14.0 5,800 ~

中信证券 14.3 6,200 ~

德意志银行 14.3 6,500 14.4

海通证券 14.3 6,000 ~

华宝信托 14.2 5,500 14.2

兴业银行 14.7 6,000 14.3

瑞穗证券 14.0 5,500 ~

北京领先国际金融资讯 ~ 14.2

上海证券 13.8 5,800 ~

申银万国 14.4 6,710 ~

西南证券 14.4 6,710 14.4

渣打银行 14.1 6,000 ~

瑞银 14.2 5,500 14.2

浙商证券 14.0 6,000 14.2

注：~表示数据不可得。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。