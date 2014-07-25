上半年贷款余额增长14% 保障房开发贷款同比增近五成--人行

路透北京7月25日 - 中国央行周五发布报告称，2014年上半年末，金融机构人民币各项贷款余额同比增长14%，上半年新增贷款5.74万亿元人民币。

央行发布的上半年贷款投向统计报告称，上半年末，人民币房地产贷款余额同比增长19.2%，增速比上季末高0.4个百分点；而个人购房贷款余额同比增长18.4%，增速比上季末低1.7个百分点。

报告显示，上半年末，保障性住房开发贷款余额同比增长47.3%，增速比上季末高20.6个百分点，上半年贷款增加2,402亿元，占同期房产开发贷款增量的47.3%。

企业贷款领域，报告指出，上半年末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额同比增长11.8%，同比增速比上季末高0.8个百分点。其中，企业中长期贷款余额同比增速比上季末高1.5个百分点，固定资产贷

款余额同比增速比上季末高1.4个百分点。

小微企业贷款领域，上半年末，小微企业人民币贷款余额同比增长15.7%，比同期大型和中型企业贷款增速分别高5.6个和2.3个百分点，比同期各项贷款增速高1.7个百分点。

从产业结构看，上半年末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额同比增长7.5%，增速比上季末高2个百分点。其中，重工业中长期贷款余额同比增速比上季末高2.2个百分点，轻工业中长期贷款余额同比增速比上季末低0.2个百分点，而服务业中长期贷款余额同比增速比上季末高1.7个百分点。

居民部门当中，上半年末，全部金融机构本外币住户贷款余额同比增速比上季末低2.1个百分点。其中，住户消费性贷款余额同比增长20.7%，增速比上季末低2.2个百分点。

央行此前公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%。

中国国务院总理李克强曾强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

欲浏览全文，请进入央行网站www.pbc.gov.cn（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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