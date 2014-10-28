中国央行：三季末人民币贷款余额增13.2%，个人购房贷款增速环比下降

路透北京10月28日 - 中国央行周二发布报告称，2014年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额同比增长13.2%，前三季度新增贷款7.68万亿元人民币。

央行发布的三季度贷款投向统计报告称，三季末，房产开发贷款余额4.18万亿元，同比增长22%，增速比上季末低1.7个百分点。其中，个人购房贷款余额11.12万亿元，同比增长17.5%，增速比上季末低0.9个百分点；前三季度个人房贷增加1.33万亿元，同比少增400亿元。

报告显示，三季度末，保障性住房开发贷款同比增长52.1%，增速比上季末高4.8个百分点；前三季度保障房开发贷款增量占同期房产开发贷款的48.5%，比上半年增量占比高1.2个百分点。

企业贷款领域，报告指出，三季度末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额同比增长11.4%，增速比上季末低0.4个百分点。从期限看，中长期贷款余额同比增长11.2%，增速比上季末低0.4个百分点。

小微企业贷款领域，三季度末，小微企业人民币贷款余额同比增长13.5%，增速比上季末低2.2个百分点，比同期各项贷款增速高0.3个百分点。

从产业结构看，三季度末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额同比增长7%，增速比上季末低0.5个百分点；服务业中长期贷款余额同比增长12.6%，增速比上季末低0.5个百分点。

居民部门当中，三季度末，住户消费性贷款同比增长18.6%，增速比上季末低2.1个百分点，前三季度增加1.77万亿元，同比少增2,314亿元。

中国央行此前公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。央行预计，未来随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，货币信贷增速可能总体会趋于下降。

中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌近期称，中国今年GDP增幅预计7.4%，2015年有条件争取7%的增幅。 (完)

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