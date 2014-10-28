中国央行：三季末人民币贷款余额增13.2%，个人购房贷款增速环比下降

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京10月28日 - 中国央行周二发布报告称，2014年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额同比增长13.2%，前三季度新增贷款7.68万亿元人民币。
央行发布的三季度贷款投向统计报告称，三季末，房产开发贷款余额4.18万亿元，同比增长22%，增速比上季末低1.7个百分点。其中，个人购房贷款余额11.12万亿元，同比增长17.5%，增速比上季末低0.9个百分点；前三季度个人房贷增加1.33万亿元，同比少增400亿元。
报告显示，三季度末，保障性住房开发贷款同比增长52.1%，增速比上季末高4.8个百分点；前三季度保障房开发贷款增量占同期房产开发贷款的48.5%，比上半年增量占比高1.2个百分点。
企业贷款领域，报告指出，三季度末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额同比增长11.4%，增速比上季末低0.4个百分点。从期限看，中长期贷款余额同比增长11.2%，增速比上季末低0.4个百分点。
小微企业贷款领域，三季度末，小微企业人民币贷款余额同比增长13.5%，增速比上季末低2.2个百分点，比同期各项贷款增速高0.3个百分点。
从产业结构看，三季度末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额同比增长7%，增速比上季末低0.5个百分点；服务业中长期贷款余额同比增长12.6%，增速比上季末低0.5个百分点。
居民部门当中，三季度末，住户消费性贷款同比增长18.6%，增速比上季末低2.1个百分点，前三季度增加1.77万亿元，同比少增2,314亿元。
中国央行此前公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。央行预计，未来随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，货币信贷增速可能总体会趋于下降。
中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌近期称，中国今年GDP增幅预计7.4%，2015年有条件争取7%的增幅。 (完)
欲浏览全文，请点选央行网站 (www.pbc.gov.cn) (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。