中国央行：去年企业中长期贷款增速明显回升，固定资产贷款增速较高

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透北京1月23日 - 中国央行周五发布报告称，截至2014年末，金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款同比增长13.9%，增速比上年末高4.7个百分点，企业中长期贷款增速明显回升。
央行发布的2014年贷款投向统计报告称，截至去年末，全部金融机构固定资产贷款同比增长14.6%，增速比上年末高4.4个百分点；经营性贷款余额同比增长9%，增速比上年末低3.7个百分点。
从产业结构看，报告指出，2014年末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额同比增长8%，增速比上年末高3.8个百分点；服务业中长期贷款余额同比增长15.7%，增速比上年末高4.7个百分点。
在房地产方面，报告称，2014年末，房地产开发贷款余额同比增长22.6%，增速比上年末高7.9个百分点；个人购房贷款余同比增长17.5%，增速高于同期各项贷款增速3.9个百分点；房产开发贷款中的保障性住房开发贷款余额同比增长57.2%，增速比上年末高30.5个百分点。
此外，2014年末，住户消费性贷款余额15.38万亿元，同比增长18.4%，增速比上年末低5.9个百分点。
数据显示，2014年末，金融机构人民币各项贷款余额同比增长13.6%，增速比上年末低0.5个百分点，全年增加贷款9.78万亿元人民币。(完)
欲浏览全文，请点选央行网站 (www.pbc.gov.cn) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%