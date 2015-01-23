中国央行：去年企业中长期贷款增速明显回升，固定资产贷款增速较高

路透北京1月23日 - 中国央行周五发布报告称，截至2014年末，金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款同比增长13.9%，增速比上年末高4.7个百分点，企业中长期贷款增速明显回升。

央行发布的2014年贷款投向统计报告称，截至去年末，全部金融机构固定资产贷款同比增长14.6%，增速比上年末高4.4个百分点；经营性贷款余额同比增长9%，增速比上年末低3.7个百分点。

从产业结构看，报告指出，2014年末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额同比增长8%，增速比上年末高3.8个百分点；服务业中长期贷款余额同比增长15.7%，增速比上年末高4.7个百分点。

在房地产方面，报告称，2014年末，房地产开发贷款余额同比增长22.6%，增速比上年末高7.9个百分点；个人购房贷款余同比增长17.5%，增速高于同期各项贷款增速3.9个百分点；房产开发贷款中的保障性住房开发贷款余额同比增长57.2%，增速比上年末高30.5个百分点。

此外，2014年末，住户消费性贷款余额15.38万亿元，同比增长18.4%，增速比上年末低5.9个百分点。

数据显示，2014年末，金融机构人民币各项贷款余额同比增长13.6%，增速比上年末低0.5个百分点，全年增加贷款9.78万亿元人民币。(完)

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