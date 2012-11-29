中国非信贷融资作用强大 既可期待亦很危险--中信银行行长

路透北京11月29日电---中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)行长朱小黄周四称,中国目前非信贷融资的规模已经在发挥着比广义货币供应量(M2)更强大的作用.而这种作用既是可期待的,亦是非常危险的.

他在北京一论坛上表示,银行理财、信托理财的繁荣给中资银行业的风险观念带来考验.若一味追求利润最大化,最终将毁掉中国银行业.

"任何时候控制住全社会的财务杠杆、信贷杠杆和对收益的贪婪欲望,是控制系统性风险,确保安全的可靠之举."朱小黄说.

他指出,根据不完全统计,截至今年三季度末,中国带有杠杆性质的非信贷融资已经达到50-60万亿元人民币.其中,大概有资产支持的非信贷融资有23万亿,没有资产支持的接近40万亿.而同期的规模以上企业盈利为3.5万亿,债务是利润的逾20倍.

今年4月以来,不断有市场传言说监管层给四大行开会要求加大力度放贷,支持实体经济.但贷款规模却并未因此异动,经济却在三季度以後逐步企稳,显示来自表外和直接融资的支持正在发挥作用.10月数据即显示,尽管当月新增贷款创下13个月新低,但社会融资规模同比增幅仍不小,使得当前资金对实体经济的支持力度未减.

在中共十八大期间的新闻会上,中国央行行长周小川曾表示,中国影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.银监会主席尚福林则称,银监会将立足实际情况,加强对影子银行的杠杆率、并表风险等的监管.(完)

--发稿 谢衡/张胜男; 审校 张喜良

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