地方版“坏账银行”扩容 五家省市级资产管理公司获批--报载

路透北京11月26日 - 中国地方版“坏账银行”扩容。《经济参考报》周三报导称，中国银监会近日批复了北京、天津、重庆等五省市成立地方资产管理公司，允许这五省市参与本省（市）范围内不良资产批量转让工作。

上述报导指出，这五家公司分别是北京市国通资产管理有限责任公司、天津津融投资服务集团有限公司、重庆渝富集团、福建省闵投资产管理有限公司和辽宁省国有资产经营有限公司。

这意味着，加上此前第一批在浙江、江苏、安徽、广东、上海五地已获批成立的地方资产管理公司，地方版“坏账银行”已扩至10家。

报导援引一位接近银监会的知情人士透露，“今年受经济下行和部分行业调整等因素影响，银行业整体的信用风险压力增大，风险仍在逐步暴露，处理不良贷款的力度也有所加大，这也是盘活存量的一个重要途径。这10个省市基本上属于不良贷款分布较多的区域，地方政府推动处置不良资产的意愿较强。”

中国社科院教授、广发证券首席经济学家刘煜辉指出，目前，宏观调控政策的操作逻辑是短期和长期相结合，加速核销银行坏账的背后，量化宽松是最大的金融救援，银行负债成本下去了，可以缓解利差缩小，存量经济的调整会进入实质性操作阶段，并且贯穿明年全年，盘活存量的政策也将会是大手笔。

银监会2013年年报显示，截至2013年末，北京、天津、重庆、福建、辽宁这五地的不良贷款余额规模在全国分别位列第8、第14、第24、第6、第7。

银监会此前公布数据显示，今年三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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