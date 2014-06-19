徽商银行称获批定向降准 幅度为0.5个百分点

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港6月18日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行 (3698.HK) 周三称，获得中国央行批准降低存款准备金率0.5个百分点，至17.5%，自周一（16日）起执行。
为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行上周一宣布下调符合条件的商业银行存准，从周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
此前兴业银行(601166.SS)、招商银行(600036.SS) (3968.HK)、宁波银行 (002142.SZ)、民生银行 (1988.HK) (600016.SS)、哈尔滨银行(6138.HK) 等已获批准降准。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。