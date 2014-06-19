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中国财经 | 2014年 6月 19日 星期四 08:30 BJT

徽商银行称获批定向降准 幅度为0.5个百分点

路透香港6月18日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行 (3698.HK) 周三称，获得中国央行批准降低存款准备金率0.5个百分点，至17.5%，自周一（16日）起执行。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行上周一宣布下调符合条件的商业银行存准，从周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

此前兴业银行(601166.SS)、招商银行(600036.SS) (3968.HK)、宁波银行 (002142.SZ)、民生银行 (1988.HK) (600016.SS)、哈尔滨银行(6138.HK) 等已获批准降准。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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