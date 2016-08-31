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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 17:15 BJT

前七月中国已发行地方债3.97万亿 其中置换债券2.96万亿--楼继伟

路透北京8月31日 - 中国财政部部长楼继伟周三表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券3.97万亿元人民币，其中新增债券10,084亿元，置换债券29,626亿元。下一步将有效管控地方政府债务风险。

据新华社报导，楼继伟在向十二届全国人大常委会第二十二次会议作今年以来预算执行情况的报告时称，债券资金优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路等重大公益性项目建设。

他表示，今年以来，地方政府债券发行加快。人代会批复预算后即下达2016年地方政府新增债务限额11,800亿元，有序推进存量债务置换，积极推进定向发行置换债券，严格置换债券资金使用管理。

楼继伟称，下一步，将有效管控地方政府债务风险。完善地方政府债务预算管理制度，建立健全债务风险预警和应急处置机制，加强对地方政府举债行为的监督，强化对违规举债担保行为的查处和问责，加快推进融资平台公司市场化转型升级。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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