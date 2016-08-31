前七月中国已发行地方债3.97万亿 其中置换债券2.96万亿--楼继伟

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 中国财政部部长楼继伟周三表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券3.97万亿元人民币，其中新增债券10,084亿元，置换债券29,626亿元。下一步将有效管控地方政府债务风险。
据新华社报导，楼继伟在向十二届全国人大常委会第二十二次会议作今年以来预算执行情况的报告时称，债券资金优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路等重大公益性项目建设。
他表示，今年以来，地方政府债券发行加快。人代会批复预算后即下达2016年地方政府新增债务限额11,800亿元，有序推进存量债务置换，积极推进定向发行置换债券，严格置换债券资金使用管理。
楼继伟称，下一步，将有效管控地方政府债务风险。完善地方政府债务预算管理制度，建立健全债务风险预警和应急处置机制，加强对地方政府举债行为的监督，强化对违规举债担保行为的查处和问责，加快推进融资平台公司市场化转型升级。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。