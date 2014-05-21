10省市获准自发自还地方债 地方政府市场化融资迈关键一步（更新版）

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路透上海5月21日 - 中国上海等十省市获准自发自还地方政府债券，意味地方政府自主发债启航，标志其市场化融资迈出关键一步，今后以地方债为主的地方政府债务融资机制将逐步确立。

市场人士并指出，以往财政部代发地方债或部分试点省市自行组织发债，债券实际上都隐含了国家信用，而随着地方发债自主权下放，未来地方债的评级必将拉开差距，其市场定价也将有一个重估的过程。

中国财政部周三发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。

通知规定，试点地区全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额，试点地区发行的政府债券期限为5年、7年和10年，结构比例为4:3:3。

“从文件来看，现在只是试点，额度、结构都是财政部控制的。将来自主肯定是大方向。以前是财政部代发，国家信用，现在不是了，改成地方政府自己的信用了。”上海一券商分析师称。

按规定，试点地区要按照有关规定开展债券信用评级，择优选择信用评级机构。试点地区与信用评级机构签署信用评级协议，明确双方权利和义务。

此前中国地方政府债券大多由财政部代发，近年来并有部分省市试点自行招标发债，但由于未引入评级机制等，仍未突破自主发债的限制。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

在今年两会上的财政报告亦提出，将研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。

**加强地方政府融资，取代融资平台**

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳谈到，政府逐渐要把地方政府融资功能建立起来，取代地方融资平台，和发改委最新剥离融资平台公司政府融资职能的政策是一脉相承的。

他并谈到，此次举措可以认为是中国版的市政债试点，但和美国市政债仍有区别，美国的市政债可以局部破产，但中国市政债无论发行主体，发行量和用途仍会受到中央约束，中国的市政债主要还是从稳增长，降低地方财政成本角度去考虑。

中国今年深化经济体制改革重点任务即包括规范政府举债融资制度：开明渠、堵暗道，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则认为，地方债自发自还后，如果按照市场化定价，评级是比较重要的因素，此次试点的10省市有经济发达地区，像上海、浙江、广东、深圳等，也有比较落后的地区，像江西、宁夏，它们发债的利率水平肯定会拉开差距。

他还谈到，此次试点办法中对于违约如何处理并未提及，这点可能需要今后进一步明确，“自发自还，应该默认是中央财政不管，如果地方财政还不上，总得有个办法。”

试点办法中规定，试点地区承担债券还本付息责任。试点地区应当建立偿债保障机制，统筹安排综合财力，及时支付债券本息、发行费等资金，切实履行偿债责任，维护政府信誉。（完）

(发稿 边竞/丁淑琴/吴芳; 审校 林高丽)

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